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WBC經典賽冠軍賽上，豪組史上最大團的美國隊，最終以2：3被委內瑞拉逆轉，再度於決賽舞台上敗北。有人賽後驚訝地發現，八局下當哈波（Bryce Harper）打出追平轟時，全場歡聲雷動、球員興奮大叫，只有當家王牌史金恩茲（Paul Skenes）面無表情，甚至「擺臭臉」遙望遠方，讓球迷笑說他是「預言家」，「他早就知道結局了」、「現在笑得多爽，等等就有多失落」美國隊本場眾星雲集的打線遭到封鎖，全場僅出現3支安打，一路陷入落後局面，八局下2出局後，小威特（Bobby Witt Jr.）靠保送站上壘包，下一棒的哈波一棒把球打到中外野牆外，美國隊瞬間追平。當下不僅全場球迷歡聲雷動，美國隊球員也開心地跳到場上大叫慶祝，只有史金恩茲一個人依舊靠在欄杆上，臉上沒有任何表情，在普天同慶的美國隊休息室中，更顯得格格不入。結果下個半局，輪到委內瑞拉進攻時，美國隊當家牛棚惠特洛克（Garrett Whitlock）卻被突破，首名打者就投出保送，接著又被蘇亞瑞茲（Eugenio Suarez）打出長打超前，美國隊僅開心不到10分鐘又陷入落後，最終就以1分差敗北。回頭來看，史金恩茲八局下的反應意外成為「預言家」，球迷除了感到驚訝外，也有人笑說，他在海盜隊早就習慣輸球了，所以根本開心不起來，「這是海盜日常」、「已經忘記笑容是什麼了」、「只有他清楚比賽還沒結束」史金恩茲去年投出全大聯盟最具宰制力的成績，單季先發32場防禦率僅1.97，187.2局中僅被打出136支安打、狂飆216次三振，結果只換來10勝10敗成績，海盜整季也僅有71勝97敗，在國聯分區墊底。實際上，史金恩茲雖年僅23歲，但早就展露出生之犢不畏虎的性格，不僅首年登上大聯盟就毫無懼色，去年奪下賽揚獎時，也只有在鏡頭前露出微笑應對訪談，展現出大不同於年齡的沉穩心態。