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2026年WBC世界棒球經典賽，美國隊以2：3遭到委內瑞拉逆轉，連續兩屆兵敗決賽舞台，而最悲情的球員無疑就是老大哥哈波（Bryce Harper）。他於第8局炸裂追平兩分砲，本場也有2安打貢獻，但最後仍在休息室眼見殘酷事實，美國隊全場僅出現3支安打，扛先發第二棒出戰的哈波就包辦2支，其中八局下扛出中外野兩分砲，更一度挽救美國隊命運，但下個半局美國隊牛棚失守，最後仍以1分差距飲恨奪銀。這是33歲的哈波生涯首度打經典賽，他自上屆2023年經典賽，就展現強烈為國參賽意願，但因為年底去動TJ手術遺憾錯過。本屆哈波則是美國隊最早宣布投入經典賽的成員之一，儘管決賽前手感不盡理想，但本場仍以先發出戰，並有單場雙安貢獻。當比賽結束那一刻，委內瑞拉球員衝到場上慶祝，鏡頭拍到哈波直瞪著球場面露不甘，但很快他就收起情緒，在頒獎典禮時刻，哈波主動上前與委內瑞拉球員、教練團逐一握手致意。「那是一個很難忘的時刻，我喜歡那樣的比賽氛圍，也很珍惜這次機會。」哈波賽後回顧那發追平轟，自己繞壘時甚至比畫著胸前的美國國旗，「我們就在那一刻追平比分，我當時也深信，真的有機會贏下比賽。」然而事實終究是殘酷的，這支集結眾多大聯盟頂尖球星、準備對日本隊復仇的美國雄鷹，不僅沒有在決賽舞台等到日本，甚至連續兩屆以2：3一分差距惜敗，哈波坦言很可惜，但不減對委內瑞拉的尊敬。「就像是奧運或是其他國際賽一樣，我真心為他們高興，不管怎麼說，我打球的唯一目的就是贏球，贏得冠軍和金牌。」哈波遺憾地說，「但那一刻，重點不是我，而是我們和我們這場比賽。」