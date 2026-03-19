2026年WBC世界棒球經典賽結束，豪組史上最大團的美國隊，連續兩屆「銀」恨僅獲亞軍，網路上鋪天蓋地的檢討聲浪中，球迷注意到老大哥哈波（Bryce Harper）冠軍賽八局下打出追平轟時，美國隊員僅走上場擊掌、還有不少人仍坐在休息區，批評他們對WBC毫無熱情可言，好像只想趕快回去春訓，「整個像公務員打卡上班的模樣，對比賽毫無熱情。」
最強美國隊冠軍賽爆冷敗北 被批史上最沒熱情
美國隊本屆豪組史上最強陣容，力拼在經典賽奪冠，結果預賽就踢到鐵板，遭被戲稱為「美國二軍」的義大利8：6擊潰，冠軍賽上面對委內瑞拉，坐擁多位大聯盟世界巨星的豪華打線，全場僅出現3支安打，是靠著哈波八下關鍵轟才追平比分。
且有球迷注意到，當哈波打出關鍵一轟時，美國隊休息室的反應卻不太熱絡，直言這屆美國隊對比賽態度不佳，「是我看過歷屆WBC最沒熱情，氣氛最差的一支美國隊」
美國隊像公務員上班打卡：只想回去春訓
對比多明尼加、委內瑞拉每每打出全壘打，全隊都跳到場上歡呼、撒爆米花、瓜子的激情表現相比，美國隊「像公務員上班打卡的模樣毫無熱情」。
該位球迷最後還分享看球經驗，短期賽除了技術實力以外，更重要的是那股想要贏球的鬥志跟熱情，但可惜的是，在這支陣容堪稱無敵的美國隊身上，卻完全看不到，「感覺球員只想回去春訓，準備球季拿到好成績爭取大合約。」
多數球迷認同觀點：愛打不打的像盤散沙
該篇心得文在Threads上引發不小討論，不少觀賽的球迷表示深有同感，「整個美國隊大概只有skenes在玩真的」、「如果他們還拿冠軍真的毫無天理 幸好被棒球之神天罰了」、「我覺得每屆的美國隊都一樣 愛打不打的一盤散沙」
但也有球迷擷取出片段，當哈波追平轟當下，仍有球員跳出場高舉雙手慶祝，直言「這篇文章和推文到底是看哪一場比賽？這叫沒有熱情像公務員上班？」
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美國隊本屆豪組史上最強陣容，力拼在經典賽奪冠，結果預賽就踢到鐵板，遭被戲稱為「美國二軍」的義大利8：6擊潰，冠軍賽上面對委內瑞拉，坐擁多位大聯盟世界巨星的豪華打線，全場僅出現3支安打，是靠著哈波八下關鍵轟才追平比分。
且有球迷注意到，當哈波打出關鍵一轟時，美國隊休息室的反應卻不太熱絡，直言這屆美國隊對比賽態度不佳，「是我看過歷屆WBC最沒熱情，氣氛最差的一支美國隊」
美國隊像公務員上班打卡：只想回去春訓
對比多明尼加、委內瑞拉每每打出全壘打，全隊都跳到場上歡呼、撒爆米花、瓜子的激情表現相比，美國隊「像公務員上班打卡的模樣毫無熱情」。
該位球迷最後還分享看球經驗，短期賽除了技術實力以外，更重要的是那股想要贏球的鬥志跟熱情，但可惜的是，在這支陣容堪稱無敵的美國隊身上，卻完全看不到，「感覺球員只想回去春訓，準備球季拿到好成績爭取大合約。」
多數球迷認同觀點：愛打不打的像盤散沙
該篇心得文在Threads上引發不小討論，不少觀賽的球迷表示深有同感，「整個美國隊大概只有skenes在玩真的」、「如果他們還拿冠軍真的毫無天理 幸好被棒球之神天罰了」、「我覺得每屆的美國隊都一樣 愛打不打的一盤散沙」
但也有球迷擷取出片段，當哈波追平轟當下，仍有球員跳出場高舉雙手慶祝，直言「這篇文章和推文到底是看哪一場比賽？這叫沒有熱情像公務員上班？」