我是廣告 請繼續往下閱讀

▲皇家球星賈西亞（Maikel Garcia）（左）意外成為本屆WBC經典賽MVP。（圖／美聯社／達志影像）

委內瑞拉今（18）日3：2逆轉擊敗美國，以黑馬之姿奪下隊史首座經典賽冠軍，委內瑞拉奇蹟奪冠也讓國際賭盤臉黑了！賽前3大賠率分析網站「DraftKings」、「BetMGM」與「Caesarsbook」報告，一致開出委內瑞拉奪冠賠率3.4倍，美國則僅有1.34倍，雙方奪冠賠率差距超懸殊，結果最終上演翻盤戲碼。委內瑞拉上屆止步8強、隊史未曾在WBC奪冠，本屆同樣僅以分組第2晉級，反觀美國則豪組史上最強陣容，雖然預賽因計算失誤爆冷敗給義大利，但坐擁多位當代MLB巨星，明顯是相較被看好一方。冠軍賽前，儘管因發生川普「第51州」爭議言論，造成部分資金湧進委內瑞拉方，但賭盤認為對結果影響不大，僅小幅度調整奪冠賠率，3大賠率分析網站DraftKings開出「委內瑞拉3.4：美國1.36」，BetMGM為「委內瑞拉3.4：美國1.34」，Caesarsbook報告則為「委內瑞拉3.35：美國1.34」，同樣看好美國奪冠，結果最終翻盤。至於最有價值球員獎賠率，賽前同樣由3位美國球員霸榜，分別是賈吉（Aaron Judge，+320）、安東尼（Roman Anthony，+750）與小威特（Bobby Witt Jr.，+800），委內瑞拉最被看好的則是第4的阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.，+800），但他最終也並未獲獎，而是由皇家球星賈西亞（Maikel Garcia）獲得。