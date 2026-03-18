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去年賽季以68勝14敗傲視全聯盟並奪下總冠軍的奧克拉荷馬雷霆，今（18）日再次證明其統治力。雷霆隊以113：108擊敗奧蘭多魔術後，奪下本季第54勝，確定至少能在西區前六種子行列之中，也正式成為2026年賽季全NBA美國職籃（National Basketball Association）首支鎖定季後賽門票的球隊。儘管本賽季面臨衛冕壓力，雷霆隊仍展現出極高的穩定性。贏得這場勝利後，雷霆隊目前的戰績來到54勝15敗，位居全聯盟第一。目前球隊正處於一波9連勝的高峰，整體狀態調整得相當出色。相較於去年僅輸掉14場比賽的完美賽季，雷霆隊今年走得稍顯艱辛，主要原因在於陣中核心球員的傷病問題，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）這位上屆年度最有價值球員（MVP）因腹部傷勢缺席了本季中的9場比賽。另外，二當家威廉斯（Jalen Williams）受困於腿後肌傷勢，本賽季至今僅出賽26場，目前季後賽能否歸隊仍是未知數。隨著核心球星亞歷山大傷癒復出，他在場上的表現絲毫未見生鏽，持續繳出MVP等級的數據。只要他能保持健康，雷霆隊無疑將再次成為季後賽最令人畏懼的奪冠熱門。雖然對一支衛冕軍而言，打進季後賽只是基本門檻，但在核心陣容輪番缺陣的情況下，能率先搶下季後賽席次，對於總教練帶格諾特（Mark Daigneault）領軍的這支勁旅來說，仍是值得慶祝的里程碑。接下來雷霆將全力爭取西區高位種子，力求實現連霸夢想。