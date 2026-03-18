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民眾黨透露總統府秘書長潘孟安發函請求擬推薦監察委員，民眾黨今（18）日表示婉拒，並痛批監察院是淪為東廠，強調不會推薦監察委員，更堅定監察院必須要廢掉。民眾黨今日舉行中央委員會，針對潘孟安發函民眾黨擬推薦監察委員一事，民眾黨主席黃國昌也於會中和中央委員報告，將婉拒推薦。黃國昌表示，台灣民眾黨早已提案修憲廢除監察院，但民進黨政府背棄廢除監察院之承諾，對於監察院早已淪為廢物院、酬庸院至今毫無檢討、不思反省，仍執意展開提名作業，還虛情假意來函本黨請求推薦人選，簡直麻木不仁、莫名其妙。黃國昌表示，民眾黨團已提案、並獲通過成立修憲委員會，踐行民進黨過去曾大聲疾呼廢監察院之主張，反觀民進黨執政後一再將監察院作為酬庸派系、政治追殺的工具，監察權早已被玩忽職守、監察院更是淪為東廠。黃國昌強調，近來多位尸位素餐、名實不符毫無適任性可言之監委，更屢屢被爆出上班時間濫用公務車遂行私人事務，監察院卻包庇護短，最嚴重的懲處只要道歉就好，再度印證台灣人民對監察院的印象，是「官官相護廢物院」。黃國昌說，曾誇口自己要當「末代監察院長」的前監察院長陳菊，因病請假長達年餘，最後經本黨團踢爆後，賴清德總統才匆匆准辭，再一次彰顯民進黨拿到權力後，發現監察院又香又肥，既可酬庸各路人馬、又可拿來追殺在野黨，就死皮賴臉緊握著不肯放手。黃國昌表示，民進黨種種荒謬行徑都坐實監察院早已是不折不扣、毫無懸念的廢物機關，因此我們當然不會推薦監察委員，更堅定監察院必須要廢、不能不廢，台灣民眾黨立法院黨團將堅守立場，持續推動修憲工程。