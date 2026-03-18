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今日佐佐木朗希於洛杉磯道奇對堪薩斯市皇家的比賽登板先發登板，本季第三次的春訓登板，佐佐木朗希狀況仍不明朗，雖然首局就送出兩次三振，但隨後二局控球不穩造的問題持續困擾朗希，最後留下3.1局的投球，共失掉三分。今天佐佐木朗希3.1局的投球中，共計71球、最快球速來到160公里、送出五次三振，卻也被擊出四支安打、送出高達四次保送。第三局時因為控球不准，由於大聯盟春訓的特殊條款，道奇換上羅伯森（Nick Robertson）接替投球，四局再讓佐佐木朗希接替投球，四局登板後先是送出一次三振，隨後被擊出全壘打因此失掉分數。到目前為止三次春訓登板，朗希的防禦率高達13.5，仍有很大的進步空間。總教練羅伯斯（Dave Roberts）指出：「他的投球本身不錯。狀態好的時候，真的很棒。但是他需要提高投球入好球區的效率。我並不擔心比賽結果，重要的是他需要再比賽中需要快速做出調整，投手不可能總是投出最好的球路，也不可能總是有完美控球。但必須想辦法拿下出局數。這是他需要學習的。」佐佐木朗希表示：「前兩局時球速有出來，變化球也都投在不錯的位置，所以整體表現還不錯。不過到了第3局，二縫線速球用得比較多，結果讓自己的投球動作有點跑掉了。那一局最後以保送收場，所以當下沒有修正成功。不過到了下一局，雖然不確定是否完全調整到位，但自己有意識到問題，並和捕手討論後，改以直球、指叉球和滑球為主要配球來應對。」另外媒體也問到否會在意熱身賽成績，朗希則表示：在各種實戰中出現的課題，都是實際投球後才會發現的，所以反而希望在這個階段能多暴露一些問題，這樣進入正式球季時才能做好準備。只要球季期間能穩定投球，其實不會有人記得春訓的表現，所以我是抱持這樣的心態在調整。