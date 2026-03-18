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▲「Ahhh Social Pickleball Hub」在華山1914文化創意產業園區旁，場內配有單一專業球道和酒水社交空間。（圖／記者邱曾其攝）

▲匹克球在台灣的風潮越來越熱，業者將新潮運動結合酒吧空間，民眾下班、周末全新的娛樂選擇。（圖／記者邱曾其攝）

▲「Ahhh Social Pickleball Hub」創辦人Johnny方碩蔚。（圖／記者邱曾其攝）

匹客球（Pickleball）近年在全球迎來爆發性成長，台灣參與人口估計已超過10萬人，匹克球館「Ahhh Social Pickleball Hub」今（18）日正式進駐台北市區，打造全球首座「匹克球」結合「酒吧」的室內空間，提供民眾下班、周末全新的娛樂選擇。「Ahhh Social Pickleball Hub」座落在台北市中正區，就在華山1914文化創意產業園區旁邊，場內配有單一專業球道和酒水社交空間，消費方式採計時制，球場每小時2000元至2500元，如果不打球，入內則是低消一瓶飲料。「Ahhh Social Pickleball Hub」創辦人Johnny方碩蔚表示，匹克球在台灣的風潮越來越熱，不過場地常座落在郊區，或只能和羽球場共用，在到國外實地考察後，發現許多球場會將匹克球與啤酒、簡餐做結合，「如果回到台北市，匹克球加上酒吧，肯定會激出不同的火花。」在台北市寸土寸金的環境下，Johnny分享，自己前後反覆看了上百個物件，考量坪數、地段、運動場域法規後，才決定在華山旁邊開設球館，也希望「單面球道」的設計，能將更多空間留給VIP包廂、吧檯、座位等，讓消費者體驗「運動即社交」的理念。至於將球館命名為「Ahhh 」的理由，Johnny強調，主要是打球或喝酒時，人們時常發出「啊！」的狀聲詞，它能代表的含意很多，可能是興奮、惋惜、感嘆，或甚至更多複雜的情緒。「Ahhh Social Pickleball Hub」未來計畫推出「螢光匹克球」、「Disco 匹克球」及「微醺匹克夜」等創意主題活動，即日起開放官方 Line（@Ahhh）預約，為慶祝開幕，3月19日起前100組預約兩小時體驗的團體，將獲贈生啤酒一壺；飲品消費達標者，還有機會獲得價值千元的專業球拍。