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委內瑞拉在今（18）日的比賽中摘下隊史首座世界棒球經典賽（World Baseball Classic）冠軍，成為了首支奪冠的南美洲球隊，總教練羅培茲（Omar Lopez）在賽後記者會時特別對教練團與後勤團隊表達了感謝：「他們真的非常重要，不僅是技術層面的支持，還為球隊帶來良好的休息室氛圍與平衡。我一直夢想能和這個團隊一起站在這裡。」投手教練山塔納（Johan Santana）則透露，成功來自縝密準備：「我們的工作，是讓所有投手都準備好，並理解比賽中的各種情況。我們和羅培茲總教練進行了非常細緻的討論，每一種情境該用誰上場，其實都已經規劃清楚。只要有計畫、有理解，再加上明確的溝通，就能帶來好的結果，而今天正是如此。」他點出強大牛棚背後，是教練團大量的溝通與策略安排。最後也展現對團隊的高度肯定與信心：「雖然我是以總教練身分拿下這個冠軍，但這支球隊裡有很多領袖，甚至有好幾位未來都具備成為國家隊總教練的能力。」曾在2006年以球員身分參加第一屆WBC的助理教練馬丁尼茲（Víctor Martínez）則感性表示：「這是我職業生涯中最重要的一場勝利。20年前，第一次聽到國歌時我以為那已經是最棒的時刻，但這一次，是以“冠軍”的身分聽見，感覺完全不同。」他強調，本屆團隊最大的不同在於組織明確與溝通清晰，「那些看不見的工作其實最關鍵，而這次我們確實做到了。」