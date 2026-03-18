我是廣告 請繼續往下閱讀

在日本負責這次世界棒球經典賽（World Baseball Classic）47場講評的前大聯盟好手黑田博樹，在賽後談到這次比賽分出勝負的關鍵，他認為追平後 下個半局保送首名打者，成為改變這場比賽的關鍵因素。比賽過程中，委內瑞拉在第3局靠著賈西亞（Maikel Garcia）的高飛犧牲打先馳得點，第5局阿布瑞尤（José Dariel Abreu Correa）擊出陽春全壘打，將領先擴大至2分。美國隊在第8局由哈波（Bryce Harper）擊出關鍵追平兩分砲，將比數扳平。不過委內瑞拉在第9局反攻，首名打者厄萊茲（Luis Sangel Arráez）選到保送上壘，接著在無人出局、二壘有人的情況下，蘇亞瑞茲（Eugenio Suárez）擊出左中間的適時二壘安打，攻下致勝分，最終以3比2擊敗美國，奪得世界冠軍。黑田博樹指出：「這就是棒球的可怕之處，常說保送首名打者會左右整場比賽的結果」最後黑田博樹對本屆賽事表示：「這麼多國家的優秀球員齊聚一堂，但最終只有一個國家能成為第一。雖然競爭非常激烈，但看到委內瑞拉奪冠、球員們開心的樣子，讓我感到更加替他們高興。」他對各國代表隊為了世界第一而全力拚搏的姿態深受感動。