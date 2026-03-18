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2026世界棒球經典賽（WBC）正式落幕，亞洲勁旅韓國隊雖然最終在八強賽止步，但本屆表現已成功洗刷前三屆止步小組賽的恥辱。這是韓國隊自2009年以來，睽違17年再度闖進複賽。今（18）日經典賽所有賽程結束後，韓國隊長李政厚罕見在個人社群平台發布長文，回顧這段難忘的驚奇之旅；而隊友金慧成在下方的內疚道歉，更讓韓國網友直呼「看哭了」。回顧本屆韓國隊的晉級之路，過程可謂驚心動魄。韓國隊在小組賽被分在C組，與日本、中華隊、澳洲及捷克同組。除了日本隊以4勝0敗強勢晉級外，韓、澳、台三隊皆戰成2勝2敗，戰況陷入極度膠著。韓國隊雖在台韓大戰於延長賽第10局以4：5惜敗中華隊，晉級之路一度岌岌可危；但在關鍵的韓澳大戰中，靠著安賢民在9局上的致勝犧牲打，以7：2擊敗澳洲。最終韓國隊在比拚失分率後，驚險擠下澳洲與中華隊，成功搶下睽違17年前往邁阿密複賽的門票。即便在八強賽結束了驚奇之旅，身為韓國靈魂人物的隊長李政厚仍對這段旅程充滿感激。他在個人Instagram上寫道：「能代表韓國隊出征真的是莫大的榮譽。雖然結局有些遺憾，但能與這麼優秀的球員共度這段時間，我想我一輩子都無法忘記。」李政厚感性表示，從大阪、東京到邁阿密，球迷跨海的支持讓他受寵若驚，「對於不足的我，給予了如此過分且龐大的支持，真的非常感謝。下次我會更努力進步，成為更能幫助球隊的人。感謝你們所做的一切。」在李政厚的發文下方，曾是韓職培證英雄隊友、現在一起在大聯盟追夢的金慧成第一時間留下了令人心碎的回覆：「政厚啊，辛苦了，對不起。」韓國隊在本屆賽事中展現出更甚以往的韌性，儘管在經典賽中多次陷入苦戰，也深陷許多輿論，但球員間緊密的聯繫仍讓許多韓國網友紛紛湧入留言為李政厚以及金慧成打氣：「沒有誰對不起誰」、「你們都很棒了！！！」、「我一直都很開心能為韓國隊加油！下個賽季大家都要發光！」、「韓國隊長就是最棒的！」