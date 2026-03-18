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▲陳振中希望透過這次活動，讓幼兒園的小朋友們走出教室，腳踏泥土，真實感受農民工作的辛苦，進而懂得珍惜食物。（圖／記者張茂雄攝，2026.03.18）

為深耕在地文化並推廣食農教育，澎湖湖西鄉幼兒園18日舉辦「食農教育~憶兒時坐牛車種花生」活動，國民黨提名的縣長候選人湖西鄉長陳振中親自下田示範種花生、老黃牛犁田的古早農耕活動。陳振中指出，澎湖擁有豐沛的海島農漁文化資源，未來澎湖的廢耕地活化工作一定要落實，縣府必須做好土地正義的規劃工作。至於日前葉竹林召開記者會指控國民黨大老操控導致整合破局，陳振中則不願表示意見，他說目前只想做好自己分內的事。陳振中一早現身湖西鄉生態池旁的農地，帶領鄉立幼兒園師生走進田間，親身體驗傳統農業社會的耕作模式，現場一頭老黃牛不僅要犁田，鬆土讓大家種花生，還要讓前來的小小學童體驗坐牛車的樂趣，非常辛苦，不過牠卻是現場最受歡迎的「牛叔叔」主角。活動在清脆的牛鈴聲中揭開序幕，現今農村已罕見的黃牛犁田景象在田間生動呈現，陳振中化身為資深導覽員，向小朋友介紹牛隻在早期湖西農村中，所扮演的重要角色，鄉長更親自與小朋友們一同搭乘慢悠悠的牛車，讓這群生長在數位時代的孩子們，體驗長輩口中「坐牛車、話家常」的純樸時光。陳振中說明，湖西鄉的花生遠近馳名，紅土地滋養了優質的花生，這不僅是我們的在地產業，更是長輩們的集體記憶。希望透過這次活動，讓幼兒園的小朋友們走出教室，腳踏泥土，真實感受農民工作的辛苦，進而懂得珍惜食物。不過，現場也有美中不足的事情發生，由於今日氣溫突然升溫到27度左右，學童穿著厚重的冬衣在大太陽底下，有一名小朋友因中暑當場昏倒，嚇壞了現場的工作人員，也讓陳振中相當擔心，頻頻打電話關心，所幸幼兒園老師立即將學童送至衛生所之後，在家長偕同下搭救護車轉往三軍總院澎湖分院進一步醫治。