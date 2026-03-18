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中華職棒官辦熱身賽持續進行，今（18）日統一7-ELEVEn獅洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）在經典賽首度出賽，面對味全龍後援4局失1分，獅隊以4：2送龍隊4連敗。另一地賽事由中信兄弟交手樂天桃猿，比賽前半段兩軍互有領先，勝負分水嶺出現在7局上，兄弟單局攻下8分，終場就以12：5逆轉擊退桃猿，穩坐熱身賽龍頭。獅隊此役推出郭俊麟交手龍隊曾仁和，龍隊在2局上先發制人，陳子豪、王順和接連敲安，龍隊攻佔一、三壘，張政禹左外野飛球形成高飛犧牲打，龍隊先馳得點，取得1：0領先。3局下獅隊展開反攻，林祖傑、林泓弦敲安，但田子杰敲出雙殺打，獅隊兩出局後攻佔三壘，蘇智傑把握機會，右外野安打替獅隊追平比分，雙方形成1：1平手。此役曾仁和主投3局失1分，但最快球速僅141公里，4局下龍隊換投，張景淯登板，一上來就送出2個保送，雖然讓張翔敲出雙殺打，但被朱迦恩敲安，讓獅隊反取得2：1領先。獅隊洋投布雷克在結束經典賽行程後返台，今日恢復出賽，於6局上登板投球，不過在7局上被龍隊單局敲出3安失掉1分，也讓戰局被扳平成2：2。7局下獅隊再度展開攻勢，陳聖平、田子杰、潘傑楷接連從陳禹勳手中敲出長打，獅隊一口氣灌進2分，取得4：2領先。9局上布雷克續投，演出3上3下，終場獅隊就以4：2擊退龍隊，送給龍隊熱身賽4連敗。另一地賽事由桃猿交手兄弟，桃猿此役先發制人，3局下從勝騎士手中敲出3安，外加對手1次失誤，一口氣攻下3分。兄弟在第4、5局展開反攻，4局上黃韋盛的三壘安打以及曾頌恩的滾地球追回1分，5局上又靠著王威晨、曾頌恩的安打加上3次保送攻下3分，兄弟改以4：3領先。6局下輪到桃猿反攻，林政華敲出二壘安打，加上外野手失誤以及陳晨威的高飛犧牲打，跑回追平分，隨後林泓育敲出二壘安打，再靠著林子偉的適時安打攻下超前分，桃猿要回領先，取得5：4領先。不過此役的勝負分水嶺出現在7局上，兄弟單局敲出7安，外加桃猿牛棚的2次保送以及守備1次失誤，兄弟單局攻下8分奠定勝基，終場就以12：5擊退桃猿，穩坐熱身賽龍頭。