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密爾瓦基公鹿隊正陷入一場前所未有的內部拉鋸戰。根據名記查拉尼亞（Shams Charania）與ESPN的聯合報導，公鹿隊官方鑑於當家球星「字母哥」阿戴托昆博（Giannis Antetokounmpo）最新的膝蓋傷勢，加上球隊晉級季後賽希望渺茫，正式建議其剩餘賽季全數休戰；然而，這項提議卻遭到字母哥本人強硬拒絕，雙方目前在復出時間點上產生嚴重分歧。報導指出，自從阿戴托昆博被診斷出「膝蓋過伸」（Knee Hyperextension）傷勢後的過去24小時內，公鹿高層與醫療團隊已與球員方召開多次緊急會議。球團認為，在球隊戰績不振、強行季後賽機率極低的情況下，讓現年31歲的字母哥徹底休息、確保下賽季健康，才是對球隊資產最理智的保護措施。然而，消息人士告知ESPN，阿戴托昆博對此持完全相反的意見。身為曾帶領球隊奪冠的靈魂人物，字母哥拒絕在球隊尚未正式被排除在季後賽名單前提前「舉白旗」。據悉，他對球團要求其休戰的建議感到不解，並強烈表達了渴望重新回到賽場、帶領隊友戰鬥至最後一刻的決心。目前，公鹿隊內部的氣氛顯得相當緊繃。醫療團隊擔心在膝蓋韌帶尚未完全恢復的情況下倉促復出，可能導致更嚴重的二次傷害（如ACL撕裂風險）；但字母哥陣營則認為，目前的痛感與功能性已在可控範圍內。這場「球員意志vs球團利益」的博弈，不僅考驗著總教練與總經理的溝通手腕，也讓密爾瓦基球迷感到揪心。若字母哥最終強行復出，雖然能展現其領袖風範，但萬一再次受傷，後果恐將影響公鹿未來數年的競爭力。