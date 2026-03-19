聖安東尼奧馬刺隊近期狀態火熱，昨（18）日以132：104大勝沙加緬度國王後，馬刺近9場比賽中贏下8場，目前距離西區龍頭奧克拉荷馬雷霆僅剩下3場勝差，福克斯（De'Aaron Fox）在對上國王賽後接受採訪時，盛讚文班亞馬（Victor Wembanyama）的競爭意識以及對比賽的影響力，對於馬刺團隊來說非常重要，並表示在文班亞馬的眼裡只有「贏球」
文班亞馬表現出色 福克斯賽後盛讚
文班亞馬（Victor Wembanyama）在對上國王的表現中，貢獻18分、8籃板、3助攻和1阻攻，福克斯（De'Aaron Fox）面對老東家時拿下15分、6助攻和5籃板，且全場零失誤。
賽後，福克斯在接受媒體採訪時特別談到了文班亞馬的競爭意識與對比賽的影響力，「無論是訓練營、練習賽、投籃訓練還是全明星賽這都不重要，在他眼裡只有贏球。每次踏入球場，他都渴望成為場上最強的球員。」
進入職業生涯第三個賽季，文班亞馬目前場均貢獻24.2分、生涯新高的11.1籃板，外加1抄截和3阻攻。值得注意的是，本賽季NBA沒有其他球員場均阻攻能達到2次以上，最接近的是印第安納溜馬哈夫（Jay Huff）的1.9次。
馬刺落後雷霆3場勝差 本季成爭冠大熱門
憑藉著文班亞馬的強勢表現以及深厚的替補板凳深度，馬刺隊已展現出爭冠實力。目前他們以51勝18負的戰績位居聯盟第二，且本賽季對陣聯盟前三名球隊的戰績高達7勝1負，最近一次是本月初擊敗波士頓塞爾提克。目前馬刺隊落後雷霆隊3場勝差，在剩餘的13場例行賽中仍有機會衝擊西區榜首。馬刺今（19）日休息一天，並於明（20）對陣鳳凰城太陽。
資料來源：《The Sporting News》
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文班亞馬（Victor Wembanyama）在對上國王的表現中，貢獻18分、8籃板、3助攻和1阻攻，福克斯（De'Aaron Fox）面對老東家時拿下15分、6助攻和5籃板，且全場零失誤。
賽後，福克斯在接受媒體採訪時特別談到了文班亞馬的競爭意識與對比賽的影響力，「無論是訓練營、練習賽、投籃訓練還是全明星賽這都不重要，在他眼裡只有贏球。每次踏入球場，他都渴望成為場上最強的球員。」
進入職業生涯第三個賽季，文班亞馬目前場均貢獻24.2分、生涯新高的11.1籃板，外加1抄截和3阻攻。值得注意的是，本賽季NBA沒有其他球員場均阻攻能達到2次以上，最接近的是印第安納溜馬哈夫（Jay Huff）的1.9次。
馬刺落後雷霆3場勝差 本季成爭冠大熱門
憑藉著文班亞馬的強勢表現以及深厚的替補板凳深度，馬刺隊已展現出爭冠實力。目前他們以51勝18負的戰績位居聯盟第二，且本賽季對陣聯盟前三名球隊的戰績高達7勝1負，最近一次是本月初擊敗波士頓塞爾提克。目前馬刺隊落後雷霆隊3場勝差，在剩餘的13場例行賽中仍有機會衝擊西區榜首。馬刺今（19）日休息一天，並於明（20）對陣鳳凰城太陽。
資料來源：《The Sporting News》