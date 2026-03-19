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金州勇士今日作客波士頓挑戰東區強權塞爾提克，然而比賽在首節就因進攻當機與防守崩盤分出勝負。塞爾提克雙槍布朗（Jaylen Brown）與塔圖姆（Jayson Tatum）火力全開，全場合砍56分，終場勇士以慘敗給綠衫軍。勇士整場比賽受制於開局的巨大落後，即便中段試圖追分，仍無力回天。比賽的勝負關鍵發生在第一節。塞爾提克開賽便展現強大的主場氣勢，布朗多次強攻禁區，搭配塔圖姆的外線冷箭，綠衫軍在首節結束就取得的13分領先。勇士在面對波士頓高強度的防守下，第一節命中率低迷，失誤也頻頻遭到對手轉化為快攻，早早陷入雙位數落後。勇士明星中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）本場重回波士頓，卻遭到老東家嚴密看管。他出戰時間受限，僅交出的成績，未能延續前幾場的火燙手感。防守核心格林（Draymond Green）雖然在場上全力拚搏，交出的全能數據，但在缺乏足夠進攻支援的情況下，始終無法將分差縮小至個位數。塞爾提克今日贏球毫無懸念，雙巨頭的穩定發揮是最大主因。全場表現最亮眼，轟下，數度在勇士追分之際切入止血。而同樣貢獻的雙十表現，不僅進攻端威脅大，防守端也有效限制了勇士的側翼進攻。勇士下半場雖嘗試變陣，但始終無法解決外線手感冰冷的問題，最終只能眼看分差被拉開到20分以上，吞下這場客場慘敗。