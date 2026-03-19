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人氣爆棚的動物明星彈跳豬也難逃「失控追星」，泰國一名男子竟為了近距離拍攝網紅河馬，闖入禁止進入的欄舍，引發動物園與警方關注，也讓外界再次討論觀光與動物保護之間的界線。綜合外國媒體報導，事件發生在綠山動物園，警方18日指出，一名男子日前擅自進入瀕危侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）的欄舍並拍照，雖然未造成動物受傷，但已涉及違法。園方目前已提出非法侵入申訴。「彈跳豬」今年7月才滿2歲，自2024年出生後因可愛模樣與活潑舉動迅速爆紅，成為社群寵兒，也替動物園帶來龐大人潮與商機，甚至跨界推出周邊商品與代言活動。根據曝光畫面，該名男子身穿背心、短褲與拖鞋，直接進入欄舍內，還拿著平板近距離拍攝與母親同住的「彈跳豬」。園方工作人員花了約10分鐘才將他帶離現場。動物園表示，該男子闖入明確禁止進入的區域，將依法追究責任；並強調「彈跳豬」雖未受傷，但明顯受到驚嚇。警方則指出，男子供稱只是想更近距離觀察動物，目前已依非法侵入罪立案調查。依泰國法律，非法侵入最高可處1年有期徒刑或2萬泰銖（約新台幣約1.8萬元）罰款，或併科處罰。隨著「彈跳豬」人氣持續攀升，類似失序行為恐再發生，相關單位也呼籲民眾理性參觀，避免因一時衝動傷害動物與觸法。