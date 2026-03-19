洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）自2011年起與芬威體育集團（Fenway Sports Group, FSG）建立商業合作關係，據《The Athletic》報導，芬威體育集團目前對參與NBA拉斯維加斯擴編計畫不具興趣。據悉，主因在於NBA索取的加盟費預計高達每支球隊80億美元（約合2552億新台幣），這筆天價成本，讓這家旗下擁有波士頓紅襪與利物浦足球俱樂部的體育投資巨頭望而卻步。
拉斯維加斯擁三支職業隊伍 NBA將成最後一塊拼圖
NBA近年來不斷傳出即將擴編的消息，拉斯維加斯以及西雅圖成為最熱門的城市，西雅圖過去曾擁有歷史悠久的超音速隊，而拉斯維加斯目前擁有NFL的拉斯維加斯突擊者、NHL的維加斯金騎士，MLB的運動家隊也宣布遷往拉斯維加斯，新主場將於2028年正式啟用，若NBA擴編球隊落腳拉斯維斯，那拉斯維加斯將成為全美少數集齊北美四大運動隊伍的城市。
芬威體育退出擴編計劃 詹姆斯老闆夢恐落空
一位親近詹姆斯的消息人士指出，隨著芬威體育不再追求NBA所有權，詹姆斯獨自收購球隊的可能性也大幅降低。詹姆斯近年曾多次公開表達希望在退役後擁有一支位於拉斯維加斯的NBA球隊，但在聯盟計畫於拉斯維加斯與西雅圖進行擴編的關鍵時刻，若失去芬威體育的強大資金支持，詹姆斯恐怕難以達成心願。
儘管41歲的詹姆斯以約14億美元（約合新台幣440億）的身價位居全球最富有運動員之列，但面對動輒80億美元的加盟門檻，單憑個人財力顯然不足以應付。NBA擴編新球隊預計最快於2028-29賽季正式亮相，而詹姆斯除了需決定何時結束球員生涯以符合競標資格外，現在更面臨必須尋找全新合作夥伴的嚴峻挑戰。
資料來源：《Basket News》
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NBA近年來不斷傳出即將擴編的消息，拉斯維加斯以及西雅圖成為最熱門的城市，西雅圖過去曾擁有歷史悠久的超音速隊，而拉斯維加斯目前擁有NFL的拉斯維加斯突擊者、NHL的維加斯金騎士，MLB的運動家隊也宣布遷往拉斯維加斯，新主場將於2028年正式啟用，若NBA擴編球隊落腳拉斯維斯，那拉斯維加斯將成為全美少數集齊北美四大運動隊伍的城市。
芬威體育退出擴編計劃 詹姆斯老闆夢恐落空
一位親近詹姆斯的消息人士指出，隨著芬威體育不再追求NBA所有權，詹姆斯獨自收購球隊的可能性也大幅降低。詹姆斯近年曾多次公開表達希望在退役後擁有一支位於拉斯維加斯的NBA球隊，但在聯盟計畫於拉斯維加斯與西雅圖進行擴編的關鍵時刻，若失去芬威體育的強大資金支持，詹姆斯恐怕難以達成心願。
儘管41歲的詹姆斯以約14億美元（約合新台幣440億）的身價位居全球最富有運動員之列，但面對動輒80億美元的加盟門檻，單憑個人財力顯然不足以應付。NBA擴編新球隊預計最快於2028-29賽季正式亮相，而詹姆斯除了需決定何時結束球員生涯以符合競標資格外，現在更面臨必須尋找全新合作夥伴的嚴峻挑戰。
資料來源：《Basket News》