洛杉磯湖人隊在2025-26賽季，並不是太順利，排名一度滑落至西區中段班，但在總教練瑞迪克（JJ Redick）的帶領下，近期展現出強大的競爭力。ESPN專家溫德霍斯特（Brian Windhorst）在節目中盛讚瑞迪克，認為他成功扛住壓力並帶領球隊取勝，絕對是本賽季「年度最佳教練」的有力競爭者。溫德霍斯特指出，瑞迪克對球隊的改造令人想起邁阿密熱火名帥史波爾史特拉（Erik Spoelstra），能讓球隊在賽季末展現出與季初完全不同的韌性。
湖人拉尾盤 重回西區前段班
在克服了季初的傷病與狀態起伏後，瑞迪克成功讓湖人隊在例行賽最後階段重回爭冠行列。在今（19）日交手休士頓火箭前，湖人隊正處於六連勝中，目前以43勝25敗的戰績高居西區第三。
在瑞迪克的戰術體系下，當家球星盧卡唐西奇（Luka Doncic）以場均32.9分領跑聯盟得分榜，成為MVP大熱門；里夫斯（Austin Reaves）已蛻變為全明星級別的球員；而詹姆斯（LeBron James）也完全接受了作為球隊第三核心的角色。
湖人陣容磨合完成 角色球員表現佳
除了球星表現亮眼，湖人隊的配角陣容也各司其職，艾頓（Deandre Ayton）完美融入體系，史馬特（Marcus Smart）成為防守核心，而八村壘與肯納德（Luke Kennard）則是板凳席上的最強火力。
在例行賽僅剩不到一個月之際，瑞迪克對這支充滿起伏的球隊展現了卓越的管理能力。若他最終能奪下年度最佳教練獎，將成為自1994-95賽季的哈里斯（Dell Harris）後，首位獲此殊榮的湖人隊總教練。
資料來源：《Basket News》
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在克服了季初的傷病與狀態起伏後，瑞迪克成功讓湖人隊在例行賽最後階段重回爭冠行列。在今（19）日交手休士頓火箭前，湖人隊正處於六連勝中，目前以43勝25敗的戰績高居西區第三。
在瑞迪克的戰術體系下，當家球星盧卡唐西奇（Luka Doncic）以場均32.9分領跑聯盟得分榜，成為MVP大熱門；里夫斯（Austin Reaves）已蛻變為全明星級別的球員；而詹姆斯（LeBron James）也完全接受了作為球隊第三核心的角色。
湖人陣容磨合完成 角色球員表現佳
除了球星表現亮眼，湖人隊的配角陣容也各司其職，艾頓（Deandre Ayton）完美融入體系，史馬特（Marcus Smart）成為防守核心，而八村壘與肯納德（Luke Kennard）則是板凳席上的最強火力。
在例行賽僅剩不到一個月之際，瑞迪克對這支充滿起伏的球隊展現了卓越的管理能力。若他最終能奪下年度最佳教練獎，將成為自1994-95賽季的哈里斯（Dell Harris）後，首位獲此殊榮的湖人隊總教練。
資料來源：《Basket News》