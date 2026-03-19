我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國新政府才剛上路，民眾最先拋出的考卷不是政治口號，而是每天都躲不掉的柴米油鹽。泰國國家統計局最新調查顯示，近7成受訪者把生活成本高漲列為頭號憂慮，甚至比就業、福利與農產品價格更受關注，反映民眾當前最在意的，仍是薪水追不上支出、債務壓力難解的現實困境。這項全國性調查由泰國國家統計局於1月22日至28日進行，透過面對面訪問方式，蒐集全國6000名居住在私人住戶中的成年民眾意見，主題聚焦在新政府上台後，民眾最希望優先處理哪些問題。調查結果顯示，69.9%受訪者把「生活成本過高」列為最大擔憂，接著是「收入不足以支應開銷」的63.8%，以及「家庭債務沉重」的43.1%，後面依序還包括國家福利不足與農產品價格下滑。泰國民眾面對的並非單一物價問題，而是生活成本、收入停滯與負債壓力同時擠壓家庭財務空間。調查主持官員也直言，這些結果凸顯泰國家庭正面臨複合型經濟壓力，尤其在通膨壓力未完全消散、收入成長不平均的情況下，許多家庭感受到的壓力並未真正緩解。超過50.5%受訪者要求政府盡快出手，先處理民生與減輕生活負擔，其餘較受重視的項目則包括創造工作與增加收入、解決家庭債務、改善福利與生活品質，以及打擊貪腐。這代表新內閣若想快速建立信任，第一步恐怕不是大談長期改革，而是先讓民眾感受到日常生活有沒有真的比較好過。關於債務問題44.2%的受訪者認為，政府處理債務問題的首要方向，應該是先降低生活成本、避免民眾再背上新債；另有44%支持調降正規與非正規借貸利率，42.2%則主張應在債務重整的同時提高收入。除此之外，也有不少人支持提供低收入族群低利貸款，以及依照債務人償還能力來重新安排還款機制。泰國國家經濟和社會發展委員會今年2月公布展望時指出，泰國2026年經濟成長預估僅約1.5%至2.5%，中間值為2%，顯示整體復甦力道仍偏弱；泰國央行也在2月表示，未來成長仍低於潛力水準，背後受結構性限制與競爭壓力拖累。家庭債務問題仍是泰國經濟的一顆未爆彈。泰國央行今年2月公布的金融部門季報提到，2025年第三季家庭債務占GDP比重與前一季持平，家戶借貸仍在收縮；根據《路透社》報導，泰國家庭債務規模長期維持在亞洲偏高水位，對內需與消費信心形成壓力。雖然官方數據顯示泰國近期通膨偏弱，甚至出現連續下滑情況，但民眾對生活成本的焦慮並未跟著消失。民眾感受到的不只是整體物價指數變動，還包括收入成長不足、必需品負擔感、債務利息與家庭現金流壓力。對許多家庭來說，帳單的真實重量，往往比統計曲線更有感。除了經濟議題，這份調查也清楚反映出民眾對執政品質的高期待。高達80.9%受訪者認為，新政府應把透明與問責擺在優先位置；另外也有不少人希望政府願意傾聽民意、做出及時而有效的決策，避免只顧政治操作，並在危機來臨時迅速回應。至於內閣成員該具備什麼條件，民眾最在意的仍是誠實、透明與負責任，其次是不涉非法行為、沒有犯罪紀錄，並且要有對應職務的專業與經驗。更有90.4%受訪者認為，部長資格對國家治理的重要性屬於高或非常高。這也意味著，泰國民眾對新政府的要求，不只是在政策面救火，還包括人事安排必須拿得出說服力。這份調查幾乎替泰國新政府劃出一張很直接的施政地圖，第一步是穩住民生、壓低生活壓力、處理債務，再談政治願景與長期改革。畢竟對多數家庭來說，政府表現好不好，從來不是看口號喊得多響，而是月底結帳時，荷包還剩多少。這種務實的期待表現為選民對「阿努廷2.0」最底層的檢驗標準。