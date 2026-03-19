洛杉磯湖人今（19）日客場迎戰休士頓火箭，此戰「詹皇」詹姆斯（Lebron James）繳出高效數據，全場14投13中，全場狂砍30分，而唐西奇則繳出38分、9籃板、10助攻的「準大三元」表現，雖湖人一度在第三節遭火箭反超比分，但末節靠著詹姆斯與唐西奇的關鍵表現，率領湖人終場以124：116擊敗火箭，豪取近期的7連勝。
湖人上半場手感火燙 詹姆斯無人可擋
首節湖人外線火力全開，單節團隊投進7記三分球，唐西奇單節拿下13分，火箭方面首節進攻多半集中在禁區，三分線僅出手5次命中2球，首節打完湖人以35：26領先火箭，第二節輪到詹姆斯挺身而出，單節5投全中，拿下10分，火箭方面史密斯（Jabari Smith Jr.）撐起球隊火力，單節拿下10分，半場打完湖人67：55領先火箭12分。
火箭第三節反超比分 末節無力仍吞敗
第三節火箭找回狀態，單節團隊命中率逼近6成，三分線8投4中，杜蘭特（Kevin Durant）單節拿下11分，湖人方面手感降溫，火箭單節打出37：22的攻勢，第三節結束火箭92：89反超湖人。
末節兩隊戰況激烈，詹姆斯再度挺身而出，雖一度被犯規後重摔落地，但依舊不影響手感末節拿下8分，火箭方面靠著團隊攻勢緊咬比分，唐西奇在比賽讀秒階段，投進後撤步三分，幫助湖人將領先擴大至9分，終場湖人就以124：116擊敗火箭。
本場比賽唐西奇拿下最高的38分、9籃板10助攻，詹姆斯全場14投13中，砍下30分、4籃板。火箭方面申京（Alperen Şengün）貢獻全隊最高的27分、10籃板，湯普森（Amen Thompson）拿下26分、11籃板，杜蘭特拿下18分、6籃板、4助攻。
資料來源：《NBA》
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首節湖人外線火力全開，單節團隊投進7記三分球，唐西奇單節拿下13分，火箭方面首節進攻多半集中在禁區，三分線僅出手5次命中2球，首節打完湖人以35：26領先火箭，第二節輪到詹姆斯挺身而出，單節5投全中，拿下10分，火箭方面史密斯（Jabari Smith Jr.）撐起球隊火力，單節拿下10分，半場打完湖人67：55領先火箭12分。
火箭第三節反超比分 末節無力仍吞敗
第三節火箭找回狀態，單節團隊命中率逼近6成，三分線8投4中，杜蘭特（Kevin Durant）單節拿下11分，湖人方面手感降溫，火箭單節打出37：22的攻勢，第三節結束火箭92：89反超湖人。
末節兩隊戰況激烈，詹姆斯再度挺身而出，雖一度被犯規後重摔落地，但依舊不影響手感末節拿下8分，火箭方面靠著團隊攻勢緊咬比分，唐西奇在比賽讀秒階段，投進後撤步三分，幫助湖人將領先擴大至9分，終場湖人就以124：116擊敗火箭。
本場比賽唐西奇拿下最高的38分、9籃板10助攻，詹姆斯全場14投13中，砍下30分、4籃板。火箭方面申京（Alperen Şengün）貢獻全隊最高的27分、10籃板，湯普森（Amen Thompson）拿下26分、11籃板，杜蘭特拿下18分、6籃板、4助攻。
資料來源：《NBA》