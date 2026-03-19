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作為老鷹球員（本季 6 場）：勝率 100.0%





作為勇士球員（本季 20 場）：勝率 45.0%





亞特蘭大老鷹隊的驚奇之旅還在繼續！今日老鷹在主場對陣獨行俠，不僅以135：120輕鬆取勝，更上演了不可思議的一幕進球。老鷹前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）在一次快攻中試圖長傳，沒想到球竟直接劃破長空破網，這記「長傳變大號三分」的神仙進球讓全場觀眾與兩隊球員徹底看傻眼。此役過後，老鷹戰績來到38勝31負，狂掃這記令人嘖嘖稱奇的進球發生在第三節末段，眼看時間已進入倒數，庫明加在後場拿到球後，本想第一時間長傳給前場跑位的隊友，不料球感疑似失控，球飛行的弧度極高且直衝籃框，最後竟精準「空心入網」。這記意外的三分球不僅讓庫明加本人抱頭露出尷尬又驚喜的笑容，也讓場邊的球迷和轉播評論員驚呼：「不敢相信！」而庫明加今日替補上陣，穩定貢獻，也成為球隊贏球的功臣之一。除了神仙進球，庫明加轉隊後的「勝率規律」也引發社群熱議。美國數據媒體《StatMuse》在賽後更新了有趣的對比數據：庫明加雖然轉戰老鷹後受傷勢影響，至今僅出賽6場，但這6場老鷹都贏球，與他在勇士隊時期苦苦掙扎的勝率形成強烈對比。網友紛紛笑稱：「庫明加帶領老鷹飛翔」、「這是勇士後悔的時刻」。而在這場比賽擊敗獨行俠後，老鷹隊的11連勝也還在繼續。憑藉這波強大的11連勝，老鷹隊排名已爬至東區第八，展現出強大的競爭力。庫明加在場上的運動能力與這記神仙進球帶來的氣勢，無疑讓亞特蘭大球迷對接下來的季後賽充滿期待。