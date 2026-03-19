NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間3月20日進行，該日有8場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯湖人客場對上邁阿密熱火的比賽。湖人目前拿下44勝25敗，暫居西區第3名，熱火則是拿下38勝31敗，在東區排名第7，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。

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洛杉磯湖人（44勝25敗）vs 邁阿密熱火（38勝31敗）

比賽地點：FTX體育場

比賽時間：台灣時間3月20日（五）上午 08：00

✅ 湖人觀戰焦點：團隊狀態火燙　近期豪取7連勝

洛杉磯湖人隊近況勢不可擋，在擊敗休士頓火箭隊後豪取7連勝，穩居西區第3。總教練瑞迪克（JJ Redick）展現卓越執教功力，不僅讓得分王唐西奇持續衝擊MVP，更成功讓詹姆斯轉型為球隊第三核心。在艾頓與防守悍將史馬特各司其職下，湖人已克服季初傷病低潮，成為總冠軍的強力競爭者。

觀戰重點：

  1. 詹姆斯能否再繳巨星數據？
  2. 客場能否拿下8連勝？

✅熱火觀戰焦點：6連勝後2連敗　熱火狀態起伏不定

邁阿密熱火隊近況起伏，在經歷六連勝的高潮後，近期遭遇亂流吞下2連敗，目前以38勝31負的戰績暫居東區第7，緊追魔術與老鷹。球隊核心阿德巴約（Bam Adebayo）本月表現驚人，曾單場轟下歷史級的83分；赫洛（Tyler Herro）回歸後也穩定貢獻火力。面對即將到來的季後賽席次爭奪戰，熱火需提升防守穩定性以擺脫附加賽區，並預計於今日稍後與湖人隊展開焦點對決。

觀戰重點：

  1. 阿德巴約能否出賽？
  2. 赫洛能否幫助球隊？
  3. 板凳誰能貢獻火力？

湖人傷兵名單：

克勒貝爾（Maxi Kleber）



熱火傷兵名單：

威金斯（Andrew Wiggins）

阿德巴約（Bam Adebayo）

內史密斯（Aaron Nesmith）

哈克茲（Jaime Jaquez Jr.）


🏀NBA賽程（台灣時間3/20）

07:00 黃蜂VS魔術

07:00 巫師VS活塞

08:00 公牛VS騎士

08:00  熱火VS湖人

08:00  鵜鶘VS快艇

09:00  馬刺VS太陽

09:00  爵士VS公鹿

10:00  國王VS76人



📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台

🟡NBA直播哪裡看？

2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

🟡電視轉播：

緯來體育台 ：08:00  熱火VS湖人

🟡線上收看：

NBA League Pass、Line Today。

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