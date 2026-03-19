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詹姆斯能否再繳巨星數據？ 客場能否拿下8連勝？

阿德巴約能否出賽？ 赫洛能否幫助球隊？ 板凳誰能貢獻火力？

NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間3月20日進行，該日有8場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯湖人客場對上邁阿密熱火的比賽。湖人目前拿下44勝25敗，暫居西區第3名，熱火則是拿下38勝31敗，在東區排名第7，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯湖人（44勝25敗）vs 邁阿密熱火（38勝31敗）比賽地點：FTX體育場比賽時間：台灣時間3月20日（五）上午 08：00✅ 湖人觀戰焦點：團隊狀態火燙 近期豪取7連勝洛杉磯湖人隊近況勢不可擋，在擊敗休士頓火箭隊後豪取7連勝，穩居西區第3。總教練瑞迪克（JJ Redick）展現卓越執教功力，不僅讓得分王唐西奇持續衝擊MVP，更成功讓詹姆斯轉型為球隊第三核心。在艾頓與防守悍將史馬特各司其職下，湖人已克服季初傷病低潮，成為總冠軍的強力競爭者。觀戰重點：✅熱火觀戰焦點：6連勝後2連敗 熱火狀態起伏不定邁阿密熱火隊近況起伏，在經歷六連勝的高潮後，近期遭遇亂流吞下2連敗，目前以38勝31負的戰績暫居東區第7，緊追魔術與老鷹。球隊核心阿德巴約（Bam Adebayo）本月表現驚人，曾單場轟下歷史級的83分；赫洛（Tyler Herro）回歸後也穩定貢獻火力。面對即將到來的季後賽席次爭奪戰，熱火需提升防守穩定性以擺脫附加賽區，並預計於今日稍後與湖人隊展開焦點對決。觀戰重點：湖人傷兵名單：克勒貝爾（Maxi Kleber）熱火傷兵名單：威金斯（Andrew Wiggins）阿德巴約（Bam Adebayo）內史密斯（Aaron Nesmith）哈克茲（Jaime Jaquez Jr.）🏀NBA賽程（台灣時間3/20）07:00 黃蜂VS魔術07:00 巫師VS活塞08:00 公牛VS騎士08:00 熱火VS湖人08:00 鵜鶘VS快艇09:00 馬刺VS太陽09:00 爵士VS公鹿10:00 國王VS76人📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台🟡NBA直播哪裡看？2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。🟡電視轉播：緯來體育台 ：08:00 熱火VS湖人🟡線上收看：NBA League Pass、Line Today。