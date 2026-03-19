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中東衝突升溫！伊朗最大天然氣田帕爾斯天然氣田遭到以色列空襲；伊朗隨即展開報復，用飛彈襲擊卡達全球最大液化天然氣（LNG）設施，連環效應導致國際油價飆漲。台股今（19）日資金轉而流入油電燃氣、塑化族群避險，其中油電燃氣上市類股指數一度勁揚近3%，為盤面最強勢族群。根據外媒報導，美國總統川普最新於Truth Social聲稱，該針對伊朗的攻擊由以色列發動，美國與卡達並未參與其中；《華爾街日報》則引述知情官員報導，川普事先知道以色列此次攻擊，以此向伊朗抗議封鎖荷姆茲海峽的行為，同時他也表示接下來不希望以色列繼續襲擊伊朗的能源設施；但川普也指出，根據未來荷姆茲海峽的情況，不排除會打擊更多伊朗能源設施。此外，川普喊話國際盟友協防荷姆茲海峽，以恢復全球能源運輸，卻遭到歐盟、北約、日本等國拒絕。對此川普最新也發文暗示可能撂手不管，「我好奇，如果我們徹底剷除伊朗殘餘的恐怖主義勢力，讓使用它（荷姆茲海峽）的國家──我們（美國）可沒使用──自己去負責海峽，會發生什麼事呢？這絕對會讓那些毫無作為的『盟友』動起來，而且會非常快！」全球能源供應疑慮再起，市場資金轉而流入油電燃氣、塑化股避險，台聚、亞聚、台達化、山隆、欣天然、欣高飆漲停，華夏昨（18）日舉行法說會，表示中東衝突至今已扭轉去年PVC市場供過於求的局面，看好今年PVC價格有望改善，產業景氣可望迎來轉機，股價也飆漲停，寫2024年12月以來新高。台塑四寶也有表現，台塑勁揚逾4%，外資轉買超5199張；台化漲近3%，外資終結連5賣超、轉買超11264張；台塑化漲逾2%，外資結束連7賣超，轉買超1461張；南亞開低後盤中拉回至平盤震盪，籌碼呈現土洋對作，外資連3賣超36054張、投信連4買超25814張，三大法人合計連2賣超26666張。