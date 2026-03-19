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隨著今日NBA例行賽多場關鍵戰役落幕，NBA西區季後賽版圖發生劇烈震盪。洛杉磯湖人憑藉近期的一波強勢連勝，戰績穩居西區第3；反觀季初表現亮眼的休士頓火箭則陷入連敗泥淖，排名下滑至第5。最令人震驚的莫過於金州勇士，在今日不敵塞爾提克後，排名正式被波特蘭拓荒者超越，跌至西區第10的附加賽邊緣。洛杉磯湖人在詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Dončić）的穩定發揮下，近期展現出衝擊總冠軍的宰制力，連勝勢頭讓他們與後方追兵拉開差距，穩坐西區第 3。相較之下，原本位居前段班的休士頓火箭，近期進攻端陷入低迷。在今日吞下連敗後，排名已從前四滑落至西區第5。如何在賽季末段找回節奏，避免掉入競爭激烈的附加賽區，成為火箭教練團的首要難題。金州勇士今日以99：120慘敗給塞爾提克，不僅吞下敗仗，更在戰績榜上被拓荒者完成逆襲。目前勇士排名下滑至西區第10，這也是球隊近年來的低谷。前鋒格林（Draymond Green）此役表現平平，全場得到。賽後，當媒體告知格林拓荒者的戰績已正式反超、將勇士擠到第10名時，格林在現場露出了難以置信的神情，並直言：波特蘭拓荒者近期在年輕小將的帶領下打出驚人韌性，今日戰績正式超越勇士，升至西區第9。勇士目前雖然仍守在附加賽名額內，但若無法解決柯瑞（Stephen Curry）等主力缺陣所帶來的進攻當機問題，就算暫時還不會落至更差的名次（與第11的灰熊還有8.5場勝差），進入到附加賽仍舊會面臨到相當大的考驗，那這支昔日的西區勁旅恐怕將面臨提前放暑假的危機。