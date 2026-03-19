法國阿爾西蘇爾奧布鎮（Arcis-sur-Aube）本週日將舉行鎮長選舉，阿爾西蘇爾奧布鎮人口不到3000人，但這場選戰卻成為社群網路上的最夯話題，因為競選連任的小鎮鎮長名叫希特勒（Charles Hittler），而他的主要競選對手名叫澤林斯基（Antoine Renault-Zielinski），與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）十分類似，這讓網友全都坐不住了，小鎮選戰因為撞名巧合，意外變成大型網路迷因現場。
根據《BBC》報導，鎮長希特勒接受訪問時感慨這波熱潮「這簡直瘋狂透了」，直言現在情況已經失控。希特勒說過去也不時會因為姓名被開玩笑，個人選舉海報被人畫上小鬍子之類的，但是從沒有像這次那麼誇張，「我看到網上有文章說『鎮上37％的人是希特勒主義者！』，我妻子為此都不禁落淚了」。
希特勒表示，人們對此事的關注已經過頭了，「如果大家談論的是這座城鎮和我們的政策，那就還好。但他們感興趣的只是我們的名字」。
希特勒的競選對手澤林斯基則相對豁達，他說自己常常被問說與烏克蘭總統澤倫斯基有什麼關係嗎？答案就是沒有，澤林斯基這名字來自於他的波蘭裔母親，「我能理解為什麼人們覺得有趣，但就個人而言，我並不覺得好笑」，但澤林斯基也補充說，姓名被開玩笑也不會讓他為此煩惱，且至少現在小鎮變得有名氣了。
希特勒如今是非常罕見的名字
即使在最有名的那位希特勒成為獨裁者之前，希特勒在德國也算是相對罕見的名字，而在二戰後，因為眾所周知的原因，希特勒這個名字幾乎完全消失了，但是鎮長希特勒家族卻保留了這個姓名。
希特勒透露，自己的家族來自法國阿爾薩斯北部（靠近德國邊境），父親是一名牧羊人。戰後家人也曾討論過改名，但改名伴隨著許多行政程序，還要花不少錢，所以最終就決定繼續使用希特勒這名字。
希特勒表示，「一旦你為人所知，名字就不再重要了。人們關注的是名字背後的人」。但希特勒也指出，他的一個兒子為了避免尷尬，把名字念成「希特萊（Hitlay）」，而他的孫輩們則隨了母親的姓，所以家族中的希特勒也逐漸凋零。
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希特勒表示，人們對此事的關注已經過頭了，「如果大家談論的是這座城鎮和我們的政策，那就還好。但他們感興趣的只是我們的名字」。
希特勒的競選對手澤林斯基則相對豁達，他說自己常常被問說與烏克蘭總統澤倫斯基有什麼關係嗎？答案就是沒有，澤林斯基這名字來自於他的波蘭裔母親，「我能理解為什麼人們覺得有趣，但就個人而言，我並不覺得好笑」，但澤林斯基也補充說，姓名被開玩笑也不會讓他為此煩惱，且至少現在小鎮變得有名氣了。
希特勒如今是非常罕見的名字
即使在最有名的那位希特勒成為獨裁者之前，希特勒在德國也算是相對罕見的名字，而在二戰後，因為眾所周知的原因，希特勒這個名字幾乎完全消失了，但是鎮長希特勒家族卻保留了這個姓名。
希特勒透露，自己的家族來自法國阿爾薩斯北部（靠近德國邊境），父親是一名牧羊人。戰後家人也曾討論過改名，但改名伴隨著許多行政程序，還要花不少錢，所以最終就決定繼續使用希特勒這名字。
希特勒表示，「一旦你為人所知，名字就不再重要了。人們關注的是名字背後的人」。但希特勒也指出，他的一個兒子為了避免尷尬，把名字念成「希特萊（Hitlay）」，而他的孫輩們則隨了母親的姓，所以家族中的希特勒也逐漸凋零。