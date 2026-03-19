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▲織織在今年1月於Threads上提及，在分手後聽聞前任談到想跟她生小孩，這樣就不會分開的事。（圖／織織Threads@chichinote）

人氣插畫家織織2023年結束與前任賴賴長達16年的戀愛關係，當時未多談分手原因的她，昨（18）日透過社群揭露過往情變關鍵，不僅控訴前任當年拐她去峇里島，是為了跟砲友製造不期而遇，還爆料曾抓包前任偷偷跟朋友裸聊，突然的發言引發高度討論。而網友也翻出織織在分手後，透露意外得知前任曾向友人抱怨：「早知道就讓她生小孩就不會離開我」，這句話也讓她更加確信自己當初果斷淨身出戶，是非常正確的決定，還忍不住直呼「要珍惜自己的身體」。織織日前曾在Threads發文，表示意外得知前任跟朋友訴苦時說道：「早知道就讓她生小孩就不會離開我」，這句話讓織織更加堅信自己當初果斷淨身出戶是對的選擇。織織也不忘喊話大家：「女人們請記住永遠要珍惜自己的身體」，這則貼文在當時引發許多人的共鳴，還驚呼前任想法太可怕，「好噁，不適合當爸爸的人」、「真的是好險織織果斷遠離」。織織在昨日再度發文透露與前任的戀愛細節，織織回憶分手前夕對方曾主動提出國旅遊計畫，地點選在峇里島，表面上看似貼心安排，實際卻另有盤算，她透過觀察與資訊比對，推測對方有意讓她負擔部分開銷，自己則藉機與另一個對象會合，達到一舉兩得的效果，這樣的安排讓她事後回想時感到不寒而慄，也認為當時的信任被利用。除此之外，她也揭露在與前任交往第10年時，曾發現對方與自己的朋友偷偷躲起來裸聊，這個事件成為她對這段關係產生動搖的起點，儘管當時內心受到衝擊，她仍選擇壓下情緒，試圖維繫多年累積的感情，她坦言當時之所以選擇原諒，是因為不捨彼此一路走來的共同回憶與付出。然而在事件發生後的數年間，情況並未改善，對方多次忽視兩人之間的約定與基本尊重，使她逐漸感到心寒，最終選擇分手。雖然經歷過一段糟糕的戀情，但好在織織現在已開始新生活，不僅迎來新感情，也在婚後順利誕下女兒，不時分享的生活點滴，都能看出織織現在的甜蜜與幸福。織織逐步走出過去陰影，積極正面的模樣，也成為許多人學習的對象。