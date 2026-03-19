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織織棄美國大學私奔 遭斷金援窮到剩800元

▲織織透過Threads分享自己當年跟前男友分手的經歷與原因。（圖／翻攝自織織Threads@chichinote）

分手賴賴2年 織織宣布結婚、生子

▲織織（右）去年宣布懷孕、生子消息，並首度公開老公（左）長相甜喊：「我嫁了我喜歡的人！」（圖／織織IG@chichinote）

人氣漫畫家織織在2023年宣布與賴賴結束長達16年的感情，分手後她也重新找到新對象，並結婚、生子。近日織織罕見提及與前任的感情細節，控訴對方跟朋友裸聊、分手後人財兩失等，讓情變原因再度引起關注。織織原本在美國芝加哥讀大學，2002年在網路上認識了賴賴，她不顧家人的反對從美國飛回台灣與對方同居，甚至遭家人斷了金援，窮到一個月只剩下800元。織織與賴賴交往16年，兩人當初是在網路上認識，彼此因美術背景一拍即合，原本在美國讀藝術大學的織織，見到人在台北的賴賴後，決定回到台灣與對方一起生活，更不顧家人的反對棄學。織織遭家人斷了金援，兩人靠畫漫畫維生，曾經窮到只剩800元，不過很快就在無名小站上爆紅。2023年兩人宣布分手，當時並未多談分手原因，近日織織發文揭露過往感情內幕，控訴與前任交往進入第10年時，曾發現對方和自己的朋友偷偷躲起來裸聊，讓這段感情出現裂痕，但當時織織選擇原諒，忍耐了6年才終於清醒，她說：「我才發現自己早就已經討厭這個人很久了，喜歡的只是他年輕時曾經給我留下的美好餘韻。」另外，有網友發文透露，發現7年男友劈腿，跟別人交往一年後懷孕且登記結婚，讓她相當心痛。當時織織也有感而發，在貼文下留言：「雖然狀況不太一樣，但我這樣在有毒關係內折騰16年之後人財兩失，身體健康扣打消耗殆盡。」而織織與賴賴分手2年後，去年宣布結婚、生子的消息，生活邁入新的篇章，她在社群上公開老公身分，表示自己嫁的人，從外型上來看，不是夢中情人，但從其他層面來看，確實是理想型，大讚對方情緒穩定、溝通時不會失控，織織甜蜜的說：「我嫁了我喜歡的人！」