中東戰火持續，隨著以色列轟炸伊朗南帕斯（South Pars）天然氣田，伊朗報復反擊周遭國家的能源設施，局勢顯得更加緊張。對此，海灣國家與阿拉伯國家外交部長當地時間18日在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行外交峰會，會後發表聯合聲明，譴責伊朗對周遭國家實施的蓄意攻擊，呼籲伊朗立即停止敵對行為，同時也批評以色列對黎巴嫩的侵略及其擴張主義政策。
根據《Gulf News》報導，利雅德峰會的與會國家包括亞塞拜然、巴林、約旦、科威特、黎巴嫩、卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、土耳其、敘利亞、巴基斯坦、埃及。伊朗戰爭是峰會上的當然焦點話題，會後各國外交部長發表聯合聲明，譴責伊朗對周遭國家實施的蓄意攻擊。
聲明中表示，伊朗蓄意使用飛彈與無人機攻擊住宅區及基礎設施，包括石油設施、海水淡化廠、機場、住宅設施及外交使團設施等等，此類襲擊在任何情況下都不具正當性，聲明強調各國擁有自衛的權利，呼籲伊朗立即停止襲擊，尊重國際法與國際人道法，並堅持睦鄰友好原則，將其作為緩解緊張局勢、加強地區安全與穩定以及推進外交解決方案的第一步。
聲明表示，未來與伊朗的關係取決於其是否尊重國家主權、不干涉內政、避免對領土發動侵略，且不利用軍事能力威脅地區國家，敦促伊朗停止支持、資助及武裝周遭阿拉伯國家境內的附屬民兵組織，並呼籲伊朗保持克制，避免阻礙荷姆茲海峽的通行安全。
另一方面，聯合聲明也支持黎巴嫩國家的完整主權，支持其維護領土的安全、穩定與統一的措施，並譴責以色列對黎巴嫩的侵略以及其擴張主義政策。
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聲明中表示，伊朗蓄意使用飛彈與無人機攻擊住宅區及基礎設施，包括石油設施、海水淡化廠、機場、住宅設施及外交使團設施等等，此類襲擊在任何情況下都不具正當性，聲明強調各國擁有自衛的權利，呼籲伊朗立即停止襲擊，尊重國際法與國際人道法，並堅持睦鄰友好原則，將其作為緩解緊張局勢、加強地區安全與穩定以及推進外交解決方案的第一步。
聲明表示，未來與伊朗的關係取決於其是否尊重國家主權、不干涉內政、避免對領土發動侵略，且不利用軍事能力威脅地區國家，敦促伊朗停止支持、資助及武裝周遭阿拉伯國家境內的附屬民兵組織，並呼籲伊朗保持克制，避免阻礙荷姆茲海峽的通行安全。
另一方面，聯合聲明也支持黎巴嫩國家的完整主權，支持其維護領土的安全、穩定與統一的措施，並譴責以色列對黎巴嫩的侵略以及其擴張主義政策。
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