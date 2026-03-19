我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「蕬域方舟頭皮養護中心」主打以頭皮為核心的全方位養護概念，提供一站式服務。（圖／翻攝畫面）

隨著現代人生活壓力與環境影響加劇，頭皮健康也正式躍升為保養市場的重要議題。看準頭皮保養商機「蕬域方舟頭皮養護中心」進軍高雄，日前開幕活動更由知名主持人張兆志擔綱開幕主持，並邀請藝人陳宇風、陳熙鋒到場共同剪綵，現場星光熠熠。近年來，消費者對於「髮量稀疏、落髮、頭皮出油或敏感」等問題的關注持續升高。業者指出，多數人過去將重點放在髮絲護理，卻忽略頭皮養護。若頭皮環境不佳，即使使用再多護髮產品，也難以真正改善髮況。因此，「從頭皮開始保養」逐漸成為新一代健康管理的重要觀念。業者表示，根據市場觀察，台灣因氣候長期處於高溫潮濕狀態，加上作息不規律與壓力累積，容易導致頭皮油脂失衡、毛孔阻塞，影響頭皮整體狀態。在此趨勢下，「頭皮養護」不僅是美容需求，也逐漸發展為結合日常保養與頭皮狀態評估的服務型態。此次進軍高雄的「蕬域方舟」，主打以頭皮為核心的全方位養護概念，提供從頭皮狀態評估、分析到客製化養護流程的一站式服務。品牌表示，透過建立正確的頭皮保養觀念，有助維持頭皮穩定狀態。業者進一步指出，隨著保養觀念持續升級，從臉部延伸至全身管理已成為趨勢，而頭皮正是過去最容易被忽略的一環。未來品牌將持續拓展據點，目前除台北與高雄外，竹北門市亦正積極籌備中，期望讓更多民眾能就近體驗專業頭皮養護服務。配合高雄店開幕，蕬域方舟同步推出三月中旬至月底的期間限定體驗活動。