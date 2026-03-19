網紅醫師「柚子醫師」陳木榮去年披露女兒在校遭到霸凌，造成孩子身心受創，經延平中學校方於3月17日向家長說明調查結果，認定為校園霸凌事件。不過，早在3月12日晚上他們就已經知道結果了，因為孩子收到同班同學傳來「好自為之」的訊息，讓他直呼「這不只是單一事件，而是整個制度是否真正保護孩子的問題。」
「柚子醫師」陳木榮今（19）日在臉書發文表示，「115年3月17日星期二早上10:30-12:30，我們夫妻一起到延平中學8樓輔導室內的團輔室，延平中學的校長施雅慧對我們夫妻說明霸凌事件調查處理結果。」根據霸凌調查報告顯示，本案經「臺北市私立延平高級中學」調查認定為校園霸凌事件，有2位行為人霸凌陳木榮醫師的女兒。
不過陳木榮醫師接著說，關於「2位行為人霸凌柚子小妹，霸凌成立」，這件事我們夫妻早在115年3月12日週四晚上10:08過後就提早知道結果了。因為發現女兒在沙發上掉淚，才發現延平中學的同班同學傳了幾句話給柚子小妹「好自為之」、「是非對錯你一定不會不知道」、「話就說到這裡」。接著，位同學竟然主動說出「目前結果是XXX霸凌你成立」、「還有OO」。
這件事也讓陳木榮醫師表示，延平中學的公文發文日期是115年3月17日，也是他們到場聽取調查報告的日期，但是這個傳訊息的同班同學早在115年3月12日，也就是上週四就知道霸凌成立，也知道霸凌者是誰。
陳木榮醫師指出，非調查當事人提前知道調查結果，甚至明確指出「霸凌成立」及相關行為人，並對女兒傳送帶有指責意味之訊息。代表在依法應保密的調查程序中，結果早已外流。
陳木榮醫師認為，當調查結果尚未正式通知當事人，卻已在學生之間流傳，甚至被用來對被害人施壓，這不只是程序瑕疵，而是對孩子的再次傷害。
這件事也讓陳木榮醫師發出疑問，「這份調查結果是如何外流的？」、「誰應該為保密機制出問題負責？」、「為何孩子在尚未被正式通知前，就已經承受來自同儕的壓力與指責？」
陳木榮醫師表示，這不只是單一事件，而是整個制度是否真正保護孩子的問題。進一步來說，這個學校在霸凌剛開始調查時，要求被害者道歉；在霸凌確定成立之後，同學傳訊息要被害者「好自為之」，問女兒「是非對錯你一定不會不知道」。
他也進一步提到，有學生在社群平台Threads上發表「調查還沒結束」、「身為醫生這樣亂講話爽嗎」等言論。陳木榮醫師也表示，這些孩子的資訊太落後了，因為本案經「臺北市私立延平高級中學」調查認定為校園霸凌事件。
他也向延平中學校長施雅慧喊話，先前曾經親口答應他，關於這個2位行為人霸凌成立，校長會對全班同學好好說明，也會向全校師生好好解釋，避免資訊的落差或資訊傳遞錯誤。
最後陳木榮醫師再度謝謝這幾個月關心我們一家人的所有粉絲朋友，真心感謝，如果有機會見面，請一定要讓我面對面向各位說聲謝謝。同時強調，未來他們夫妻將秉持社會公益與兒少保護原則，持續關注並追蹤校園霸凌相關議題，希望透過制度檢視與社會對話，推動校園安全機制的改善，避免類似事件再次發生。
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不過陳木榮醫師接著說，關於「2位行為人霸凌柚子小妹，霸凌成立」，這件事我們夫妻早在115年3月12日週四晚上10:08過後就提早知道結果了。因為發現女兒在沙發上掉淚，才發現延平中學的同班同學傳了幾句話給柚子小妹「好自為之」、「是非對錯你一定不會不知道」、「話就說到這裡」。接著，位同學竟然主動說出「目前結果是XXX霸凌你成立」、「還有OO」。
這件事也讓陳木榮醫師表示，延平中學的公文發文日期是115年3月17日，也是他們到場聽取調查報告的日期，但是這個傳訊息的同班同學早在115年3月12日，也就是上週四就知道霸凌成立，也知道霸凌者是誰。
陳木榮醫師指出，非調查當事人提前知道調查結果，甚至明確指出「霸凌成立」及相關行為人，並對女兒傳送帶有指責意味之訊息。代表在依法應保密的調查程序中，結果早已外流。
陳木榮醫師認為，當調查結果尚未正式通知當事人，卻已在學生之間流傳，甚至被用來對被害人施壓，這不只是程序瑕疵，而是對孩子的再次傷害。
這件事也讓陳木榮醫師發出疑問，「這份調查結果是如何外流的？」、「誰應該為保密機制出問題負責？」、「為何孩子在尚未被正式通知前，就已經承受來自同儕的壓力與指責？」
陳木榮醫師表示，這不只是單一事件，而是整個制度是否真正保護孩子的問題。進一步來說，這個學校在霸凌剛開始調查時，要求被害者道歉；在霸凌確定成立之後，同學傳訊息要被害者「好自為之」，問女兒「是非對錯你一定不會不知道」。
他也進一步提到，有學生在社群平台Threads上發表「調查還沒結束」、「身為醫生這樣亂講話爽嗎」等言論。陳木榮醫師也表示，這些孩子的資訊太落後了，因為本案經「臺北市私立延平高級中學」調查認定為校園霸凌事件。
他也向延平中學校長施雅慧喊話，先前曾經親口答應他，關於這個2位行為人霸凌成立，校長會對全班同學好好說明，也會向全校師生好好解釋，避免資訊的落差或資訊傳遞錯誤。
最後陳木榮醫師再度謝謝這幾個月關心我們一家人的所有粉絲朋友，真心感謝，如果有機會見面，請一定要讓我面對面向各位說聲謝謝。同時強調，未來他們夫妻將秉持社會公益與兒少保護原則，持續關注並追蹤校園霸凌相關議題，希望透過制度檢視與社會對話，推動校園安全機制的改善，避免類似事件再次發生。