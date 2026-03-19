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裕慶金屬原以商用展示架、智能電動床為核心，目前將觸角擴展至家用門鎖、以及板金加工，打造四大成長引擎發展。裕慶-KY指出，去年受到關稅影響，讓同業基本盤鬆動，反而讓OEM毛利創新高。另，私募案目前延到，還需要時間溝通，預計下半年會有結果。裕慶-KY今（19）日舉辦法說會，董事長廖昭宜表示，外界或許認為「所有錢都跑到科技，傳產已經沒人關心」，但產業有高有低，國際情勢無法預期，自己是做最傳統的東西，零售是民生必需品，可以不買衣服但卻不能不吃飯，而零售業在美國成長還未消退。裕慶現在已經啟動「AI智慧貨架」測試，並有大陸人形機器人「智元」找裕慶戰略合作，目前仍在評估中，穩健邁向科技轉型。商用展示架多家客戶對於裕慶-KY一條龍服務模式需求提高，推出包括智慧電子標籤展示架與自動化設備整合展示架等新型產品，預計在2026年第二季完成系統驗證，第三季正式出貨；同時延伸既有客戶需求，切入商用掃地機器人業務，協助零售通路客戶降低營運成本與人力負擔的痛點，規劃今年加大自行開發終端銷售客戶。財務長林義唐表示，在地緣政治關稅戰下，雖然短期內成本因關稅墊高，但競爭對手也受進口成本增加衝擊，同業因面臨232條款實施，進口成本變高，基本盤反而鬆動，裕慶訂單反而增加，毛利創下新高，OEM貨架反而因為關稅戰而受惠。裕慶-KY去年底成立門鎖事業群。廖昭宜指出，門鎖具有專利，不用工具就可以輕鬆安裝，產品與既有展示架客戶高度重疊，可透過既有客戶平台快速導入新品，縮短開發週期並降低市場拓展成本，預計2026年第二季開始陸續貢獻營收。林義唐說，將從其他鎖業者較少意願鋪貨的亞馬遜、沃爾瑪開始，看好鎖不受景氣循環影響。裕慶-KY也規劃發展板金加工事業群，由於板金加工製程與展示架製程重疊度高達85％，可直接延伸既有產線與技術優勢，不僅提升設備使用效率與資本效益，同時透過向上游整合，有助於強化原材料掌控能力與議價優勢，並切入更廣泛的應用市場。另外，在海外產能方面，印尼廠預計在4月有2組客人前往驗廠，樣品已完成開發，待驗廠通過後即可投入生產。至於市場關注的私募案則是同樣涉及金屬加工的業者，廖昭宜說，原本預計在第一季有進展，但進度稍為延後。林義唐補充，雙方團隊還需要折衝，目前還不便透露更多，預計下半年會有好結果跟外界報告。