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健亞宣布將與易威換股合併，股份轉換完成後，健亞將成為易威生醫100%持股子公司；易威董座林翰飛更喊話會帶領健亞5年內營收翻倍。學名藥廠強生不滿二度發聲，更從第二大法人，擠下國發基金變成健亞最大股東，更不排除行使異議股東股份收買請求權。強生上週不滿換股併購案，宣布將加碼買進健亞股權、強化監督實力，今日再度提出4點意見；加上健亞先前增資，強生持股數量已經成為健亞最大股東，持股比例達22.8%，超個原本法人股東國發基金持股（22.26％）。強生指出，併購案可能引發「異議股東股份收買請求權」，將對健亞的資金調度與財務結構產生實質影響，相關風險不容忽視。強生公司目前持有健亞股份共計3148萬839股（持股比例約22.8%）。若本次換股條件未能合理公允反映健亞之真實內含價值，強生公司在此正式聲明，將依法行使異議股東股份收買請求權。以健亞115年3月19日收盤價32.2元初步估算，僅強生公司單一股東的潛在收買價款金額已高達10.14億元，即遠高於健亞目前帳面現金之水位。在公司總發行股數達1.37億股的規模下，董事會是否已針對潛在異議股東（包含強生公司）行使股份收買請求權支付價款，完成全面及嚴謹之財務壓力測試，與應對之籌資計畫？強生呼籲，董事會應就併購執行面之資金安全性、流動性管理、營運穩健性、與信用風險控管提出具體說明，以避免因財務調度失衡影響公司長期信用與營運穩定，以維護全體股東權益。強生指出，易威目前股權結構及其未來資本規劃（包含今年規畫再次進行之私募案），將對合併後健亞之財務結構與股東權益產生直接影響。其中，相關之「潛在稀釋風險」、私募股份流動性差異、與財務不確定性，是否已充分納入本次換股對價之評估？仍有待進一步釐清。強生建議，董事會應強化資訊揭露，具體說明相關評價之理據、風險調整機制、財務結構之敏感度分析結果，以利市場與股東理解本案對價之公允性，與合併後之財務結構品質，落實資訊透明、避免資訊不對稱。強生只車，董事會於審議併購案此等重大議案時，除考量交易條件外，也應將公司長期財務穩健性、財務結構彈性及營運發展空間納入核心決策之考量基礎。對於任何可能影響資金運用效率、提高財務槓桿或造成股權價值波動之因素，建議均應採取更審慎之評估標準，並提供具體且透明、充分即時之資訊揭露，落實公司治理之最高原則。作為健亞最大股東，強生公司重申，支持公司在合理、透明、風險可控之前提基礎下推動策略合作與成長布局，惟相關交易應建立於資訊充分揭露、財務穩健、風險可控、對價公平合理之四大原則上。強生公司將持續關注本案後續發展，並依法行使股東權利，同時，亦將視市場狀況與法令規範，持續評估於公開市場增加持股之可能性，以具體行動展現對健亞長期發展之支持，並確保公司之重大決策能真正維護全體股東之權益。