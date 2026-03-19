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▲胡歌18歲時寫給初戀的情書被公開。（圖／翻攝自微博）

43歲中國男星胡歌近期主演戲劇《繁花》再創事業高峰，昨（18）日一名自稱他的「初戀情人」的Y女向媒體爆料兩人24年前、18歲時相戀的細節，同時公開男方的手寫情書，並且透露兩人有著愛情密碼「2121771」，細節掀起全網議論。Y女回憶2000年時，年僅18歲的胡歌正準備報考上海戲劇學院，而她當時在北京就讀高一，年僅16歲，兩人透過書信展開遠距離戀愛，Y女透露兩人實際見面僅兩次，一次是在北京西單逛街、吃小吃，另一回則是在上海外灘散步，女方形容，胡歌舉止十分紳士，即便兩人一同入住旅館，互動也僅止於牽手與親吻，並沒有逾矩行為。為了證明自己確實是胡歌的初戀女友，Y女公開了胡歌送給自己的手寫情書，公開的內容中，可以看見胡歌曾努力打工存錢，只為了能和女朋友見面，並且他還在信件末尾留下了數字暗號「2121771」，意指「愛你愛你親親你」，不僅如此信中也提到，當時其實有14名女生追求他，不過他非常專注於這段感情上。然而隨著女方出國留學、胡歌考入上海戲劇學院，兩人的聯繫逐漸減少，最終自然分手。本次曝光也澄清了薛佳凝是胡歌的初戀的訛傳，因為曝光的內容中可以發現Y女士才是胡歌真正的少年初戀。目前胡歌已婚，妻子為其前助理黃曦寧，兩人育有一女「小茉莉」，去年底更有傳聞指他已低調迎來第二胎男寶寶，但工作室尚未正式回應。初戀手寫信曝光後，部分網友稱讚胡歌相當專情浪漫；不過多數網友則是批評Y女是在「消費過去」博取流量，認為此舉是侵犯胡歌隱私權的行為。