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台北股市今（19）日千金俱樂部又有新成員！PCB大廠金像電在買盤湧入下，強勁攻上漲停價1005元，成為第38千金。金像電去年第4季單季淨利約29.3億元，季減約1成，但年增逾158%，因股本變化，單季每股純益約5.8元，為歷年同期最佳。金像電2025年營收達597.28億元，年成長54%，創下新高表現，每股稅後純益（EPS）衝上19.47元，同步寫下新紀錄，去年淨利96.06億元，年增 81.9%，同創新高，並擬配息10元，暫居去年度PCB每股獲利王。展望今年，為因應客戶需求，金像電2026年加大投資，資本支出提升至170億元，預計產能擴增35%，其中，隨台灣新產能量產、泰國陸續加入貢獻下，第1季至第3季單月最大產值分別可達54億元、65.5億元、73億元。金像電看好今年營運可望持續成長，下半年可望優於上半年。此外，金像電持續推動台灣桃園、泰國及中國蘇州等地產能的擴張，今年最先開出的新產能將是在桃園楊梅租用楊梅現成廠房建置新產能，金像電指出，楊梅新建置產能預計在今年第三季開出。國內外外資先前也陸續按讚金像電，大型本國投顧分析，金像電今年AWS印刷電路板出貨量有望年增30%達160萬片以上、Trainium 3平均單價提升15%至20%，市占率進一步提升達50%至60%以上。上修今、明年獲利預估值外，並將目標價調高逾五成至1,100元。日系外資也預估，金像電成功打入Google供應鏈，並參與TPU8e（代號Zebrafish）專案，Google亦可望成為新的成長引擎，預估金像電至2027年在相關產品市佔率約達20%，未來營運動能看好，將目標價從730元上修至1100元。美系外資同步上修2026年至2028年每股盈餘（EPS）預估至38.2元、67.3元與83.6元，評價方面，券商以2026年第三季至2027年第二季的22倍本益比作為基準，據此調升金像電目標價，反映AI與高速網通需求帶動的長期成長潛力。