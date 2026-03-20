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馬來西亞總理安華與印度總理莫迪19日通話，兩人對當前中東局勢深感憂慮，並異口同聲譴責以色列在美國撐腰下轟炸伊朗，呼籲各方立即停火，回歸外交途徑解決衝突。安華在臉書上公開通話內容，指出此次對話聚焦在中東最新局勢，他強調目前情勢持續惡化，尤其正值齋戒月這個本應是和平安寧的時節，局面卻更顯令人揪心。兩國領導人也一致認為，面對全球經濟動盪加劇、糧食安全受威脅的現實處境，馬來西亞與印度必須強化雙邊合作，並在聯合國、金磚國家等各大國際論壇上，共同發出更有份量的聲音。安華表示，他與莫迪都同意即刻呼籲停火，並號召各方力量推動和平、恢復外交對話。他最後以祈願作結，盼真主保佑，馬來西亞與印度將持續深化共同承諾，為維護世界和平共同努力。