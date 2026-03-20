日本高校棒球第98回春季甲子園昨（19）日點燃戰火，本屆賽事首度導入DH制（指定打擊），替日本高校棒球寫下新篇章。對於高校採用DH制，正反兩面的聲音都有，曾培養出「二刀流」大谷翔平的花卷東高校監督佐佐木洋表示贊同，「這讓『只有打擊』的孩子也能找到生存之道。能發揮學生的個性，從教育層面的考量來看是非常棒的事情。」各隊也因應新制度展現不同戰略，有球隊使用可兼任先發投手與DH的「大谷條款」，亦有球隊選擇到比賽中途解除DH讓投手轉任守備。
日本甲子園導入DH制度 評價兩極化
本屆春甲進行重大變革，全面導入DH制，讓「不擅長守備但打擊出色」的選手也能獲得出場機會，擴大了選手的多樣性；但另一方面，也有聲音擔心這會減少球員挑戰克服弱點的機會。據《每日新聞》報導，導入日本高中棒球導入DH的核心目標是「增加選手上場機會」以及「減輕投手負擔」。
《每日新聞》指出，有了DH制，肩膀或手肘受傷導致無法防守、但仍具備打擊能力的選手，或是打擊極其出色的球員，都能以DH身分上場，這讓以往沒辦法在比賽中露臉的選手也有了發揮空間。導入DH制雖然有優點，但亦有缺點，隨著投打分工專業化，有人擔心「王牌投手兼第4棒」這種各方面都極具規模的選手會變得難以培養。 此外，這也可能導致選手失去挑戰自己不擅長領域的磨練機會。
佐佐木洋贊同高校DH制 仲井宗基表達擔憂
日本高中棒球正式導入DH制，前線的監督看法也各有不同，八戶學院光星監督仲井宗基表達擔憂，「在高中棒球階段，我並不想培養『只會打擊』的選手。這可能會抹殺掉一名棒球選手未來的多樣可能性。」不過，曾培養出「二刀流」大谷翔平的花卷東高校監督佐佐木洋則表示贊同，「這讓『只有打擊』的孩子也能找到生存之道。能發揮學生的個性，從教育層面的考量來看是非常棒的事情。」
投手是否打擊成戰略一環 可採用「大谷條款」或取消DH
由於開始實施DH制，各校也在首日的賽事展現了不同的戰略運用，有球隊使用可兼任先發投手與DH的「大谷條款」，亦有球隊選擇到比賽中途解除DH讓投手轉任守備。昨日賽場上，八戶學院光星的王牌投手北口晃大成為史上首次適用「大谷條款」的選手，他以「先發第4棒、投手兼DH」的身分出賽，不僅完投10局，在打擊端也貢獻了2支安打、 3分打點，為球隊勝利做出巨大貢獻。
在「大谷條款」下，先發投手一旦離開投手丘就無法再次登板，據《產經體育》報導，八戶學院光星的仲井監督解釋選擇此策略的原因，「基本上只要北口上場投球，我就決定讓他完投。隊上也沒有能取代北口的打者，所以調度上並不困難。」身為「大谷條款」首位適用者，北口說，「大谷前輩是棒球界的頂尖人物，也是我的憧憬，希望能成為那樣的選手，未來會繼續努力提升水準。」
廣島崇德學園的王牌左投德丸凜空則是以純投手身分先發。在延長賽第10局投球告一段落準備離開投手丘時，由於球隊解除DH制，德丸轉任「第8棒、右外野手」。然而，因第2任投手失分，德丸在同一局內又從右外野重新回到投手丘登板。
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本屆春甲進行重大變革，全面導入DH制，讓「不擅長守備但打擊出色」的選手也能獲得出場機會，擴大了選手的多樣性；但另一方面，也有聲音擔心這會減少球員挑戰克服弱點的機會。據《每日新聞》報導，導入日本高中棒球導入DH的核心目標是「增加選手上場機會」以及「減輕投手負擔」。
《每日新聞》指出，有了DH制，肩膀或手肘受傷導致無法防守、但仍具備打擊能力的選手，或是打擊極其出色的球員，都能以DH身分上場，這讓以往沒辦法在比賽中露臉的選手也有了發揮空間。導入DH制雖然有優點，但亦有缺點，隨著投打分工專業化，有人擔心「王牌投手兼第4棒」這種各方面都極具規模的選手會變得難以培養。 此外，這也可能導致選手失去挑戰自己不擅長領域的磨練機會。
日本高中棒球正式導入DH制，前線的監督看法也各有不同，八戶學院光星監督仲井宗基表達擔憂，「在高中棒球階段，我並不想培養『只會打擊』的選手。這可能會抹殺掉一名棒球選手未來的多樣可能性。」不過，曾培養出「二刀流」大谷翔平的花卷東高校監督佐佐木洋則表示贊同，「這讓『只有打擊』的孩子也能找到生存之道。能發揮學生的個性，從教育層面的考量來看是非常棒的事情。」
投手是否打擊成戰略一環 可採用「大谷條款」或取消DH
由於開始實施DH制，各校也在首日的賽事展現了不同的戰略運用，有球隊使用可兼任先發投手與DH的「大谷條款」，亦有球隊選擇到比賽中途解除DH讓投手轉任守備。昨日賽場上，八戶學院光星的王牌投手北口晃大成為史上首次適用「大谷條款」的選手，他以「先發第4棒、投手兼DH」的身分出賽，不僅完投10局，在打擊端也貢獻了2支安打、 3分打點，為球隊勝利做出巨大貢獻。
在「大谷條款」下，先發投手一旦離開投手丘就無法再次登板，據《產經體育》報導，八戶學院光星的仲井監督解釋選擇此策略的原因，「基本上只要北口上場投球，我就決定讓他完投。隊上也沒有能取代北口的打者，所以調度上並不困難。」身為「大谷條款」首位適用者，北口說，「大谷前輩是棒球界的頂尖人物，也是我的憧憬，希望能成為那樣的選手，未來會繼續努力提升水準。」
廣島崇德學園的王牌左投德丸凜空則是以純投手身分先發。在延長賽第10局投球告一段落準備離開投手丘時，由於球隊解除DH制，德丸轉任「第8棒、右外野手」。然而，因第2任投手失分，德丸在同一局內又從右外野重新回到投手丘登板。