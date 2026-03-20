我是廣告 請繼續往下閱讀

▲粿粿、王子被發現現身廣澤宮參與開工團拜活動，同場還有藝人陳大天，引發網友熱議。而廣澤宮宮主大有來頭，是曾奪下《超級星光大道》總冠軍的賴銘偉，當年在節目中打敗梁文音奪下百萬獎金。（圖／翻攝自賴銘偉臉書）

賴銘偉親回應 強調廟方不介入私人問題

▲廣澤宮臉書粉專當天拍攝的照片中，有看到王子（左框）與陳大天（右框）的身影，粿粿則未入鏡。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮臉書粉專）

宮主送暖發聲 以祝福角度看待

▲粿粿（右上）與王子保持一段距離，站在最邊邊，戴著帽子、口罩低頭拜拜。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮臉書粉專）

藝人粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）去年爆出感情爭議後，雙雙淡出螢光幕，行蹤相對低調，不過近日被民眾直擊2人在大年初6現身大溪廣澤宮開工團拜，甚至罕見同框，引發外界高度關注，由於2人過去風波仍餘波盪漾，此次公開場合同時出現，也讓不少網友再度討論兩人關係現況。對此，廣澤宮宮主賴銘偉昨（19）日現身記者會時，被問及相關情形時僅表示：「來就是求心安。」並強調廟方不會介入私人問題，公開切割2人。針對此事，廣澤宮宮主賴銘偉昨日出席春河劇團音樂劇《老闆 來碗陽春麵》記者會時，也被媒體詢問相關情況，他表示廟宇本身就是一個開放空間，不論身份背景，任何人都能前來參拜，他以自身同時身為藝人與宗教人士的經驗指出，平時面對的信眾多半帶著人生困境而來，因此對各種情況早已習以為常，並不會特別區別對待任何人。對於外界關注王子與粿粿的私生活爭議，賴銘偉則明確表示：「廟方不會介入或探究信眾的個人問題。」他認為信徒走進廟裡，多半是希望尋求心靈上的平靜與寄託，而非接受評價或干涉，無論是誰來參拜廟方都僅提供祝福與支持的角色，讓當事人能整理情緒、重新面對生活挑戰，而不是對其過往是非進行評論。據了解，當天兩人除了參與團拜儀式外，也被拍到疑似向文昌帝君擲筊祈求指引，外界推測可能與目前仍待解決的法律與金錢糾紛有關。不過相關說法並未獲當事人證實。由於兩人過去事件影響甚鉅，此次低調現身宗教場所，也被解讀為試圖尋求內心平靜與重新出發的契機。賴銘偉最後也分享看法，指出每個人在人生不同階段都可能遭遇難關，關鍵並不在於問題本身，而是如何調整心態面對。他強調，宗教的意義在於陪伴與鼓勵，讓信眾在低潮時獲得力量，最終仍能回歸正常生活軌道。言談中展現出包容與祝福，也為整起事件增添一絲溫暖氛圍。