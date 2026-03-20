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晚安小雞於2024年2月赴柬埔寨西港進行直播，聲稱潛入詐騙園區「凱博園區」，過程中畫面出現疑似血跡與異常情境，隨後更直播遭持槍人士毆打、剃頭與控制行動，畫面驚悚引發台灣與國際輿論高度關注。
接著，晚安小雞隔日更一度傳出失聯，家屬與友人緊急對外求助，讓整起事件急速升溫，然而不久後他再次開直播稱已成功逃出，卻讓整起事件出現更多疑點，也讓當地政府與警方正式介入調查，事件從網紅直播迅速升級為跨國關注案件。
2024年2月中旬，柬埔寨警方展開調查，迅速在當地公寓逮捕晚安小雞與同行友人阿鬧，並查獲假血、道具槍與拍攝器材等證物，證實整起事件為自導自演的假直播，隨後當地政府召開記者會，兩人當場承認為了流量製造假內容，並公開下跪道歉。
柬埔寨當局指出，晚安小雞與阿鬧2人自入境起即刻意拍攝不實影片，內容涉及人口販運與暴力情節，已對柬埔寨國家形象造成嚴重傷害，因此依法送辦，案件也登上國際媒體版面。
同年2月16日，柬埔寨法院依「煽動製造社會動亂罪」判處兩人各2年有期徒刑，並裁罰400萬瑞爾（約新台幣3萬元），刑滿後驅逐出境且終身禁止入境柬埔寨。在服刑期間，晚安小雞曾透過手寫信向外界道歉，坦承為追求流量犯下錯誤，也對家人表達愧疚。
然而，晚安小雞服刑期間，更傳出其家屬為求營救被詐騙集團騙走超過1300萬元，使整起事件從單純造假風波，演變成牽涉家庭與金錢的多重悲劇。晚安小雞也預告將會召開記者會公布被詐騙真相。
服刑766天刑滿返台 落地即遭警方逮捕
經歷約766天服刑後，晚安小雞與阿鬧於2026年3月19日刑滿出獄並返台，然而2人早已在台灣涉及其他案件，晚安小雞因毀損罪、阿鬧則涉及妨害自由及詐欺案件，皆遭通緝，因此兩人一抵達台灣機場，立即被刑事局人員在登機門當場逮捕，隨即移送地檢署歸案。從當年為博流量策劃假綁架，到入獄、出獄再被逮，晚安小雞事件歷時2年多最終仍未真正落幕，也成為台灣網紅史上最具爭議的案件之一。