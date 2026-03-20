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▲VIVIZ上週才來台灣，到高雄參加櫻花季。（圖／讀者提供）

欠款數十億韓元 公司早已資不抵債

車佳元為何眾叛親離？財務黑洞＋私生活爭議引爆崩盤

VIVIZ是誰？GFRIEND解散後重生的三人女團

韓國娛樂圈近期爆發大規模解約潮，由車佳元領軍的經紀體系「ONE HUNDRED」陷入崩解危機，旗下藝人接連出走，其中女團VIVIZ與歌手李茂珍、BE'O等14名藝人也在同一天通報解約，引發外界震撼。值得一提的是，VIVIZ才剛來台參加《2026 7-ELEVEN高雄櫻花季SAKURA FESTIVAL》，當時仍正常進行海外活動未見異狀，沒想到返韓後隨即傳出與經紀公司關係生變，最終正式走向解約，短短數日內情勢急轉，也讓粉絲措手不及。根據韓媒報導，VIVIZ與李茂珍等人之所以集體解約，主因在於公司已嚴重違反合約義務，ONE HUNDRED旗下子公司BPM自去年第3季起便無法正常結算藝人收入，對工作人員與合作廠商的欠款更累積達數十億韓元，財務狀況已接近全面崩盤。ONE HUNDRED在基本營運支援都無法維持的情況下，藝人與公司之間的信賴關係完全破裂，業界普遍認為，這類「重大過失」情形下藝人解約成功機率極高，也意味著這波出走潮恐怕只是開始，而非結束。ONE HUNDRED會走到今日局面，關鍵人物正是負責人車佳元，她原本以房地產資本起家，進軍娛樂圈後快速擴張版圖，短時間內建立多廠牌體系，一度被視為新勢力代表。然而近一年來，車佳元公司接連爆出拖欠薪資、資金調度不明等問題，加上與歌手MC夢的金錢往來與不倫戀爭議，引發外界高度質疑。隨著MC夢退出、核心藝人接連離開，內部信任徹底瓦解，從泰民、THE BOYZ到VIVIZ、李茂珍接連出走，也讓「車佳元軍團」正式走向分崩離析的局面。VIVIZ由銀河、信飛、嚴智組成，三人皆來自已解散女團「小女友」GFRIEND，當年GFRIEND在2021年無預警解散，被外界視為「被迫終止活動」，讓不少粉絲錯愕與不捨，隨後3人加入新公司重新出發，以VIVIZ之名再度出道，延續清新又帶有成熟感的音樂路線，也成功穩住原有粉絲基礎，她們不只是「重組團」，更被視為從解散陰影中重新站起來的代表，如今再度面臨經紀公司風暴，也讓粉絲格外心疼。