不少家庭在季節交替整理衣物，其中最讓人苦惱的就是舊內衣，因其屬於貼身衣物，無法隨意丟進各縣市舊衣回收箱，常常只能丟進垃圾桶處理。對此，台南市環保局推出「女性內衣回收月」活動，民眾至5月31日，可攜帶3件乾淨內衣前往兌換衛生紙、洗碗精等日常用品。本次活動也與5大內衣品牌合作，民眾也可至相關門市兌換小禮，甚至還能換錢享消費折扣或現金折抵等優惠。
舊內衣先別丟！台南推「女性內衣回收月」換衛生紙：活動只到5/31
舊內衣因屬於貼身衣物，多縣市環保局有鑑於衛生考量，認定其不屬於舊衣回收範圍內，最終只能丟進垃圾車處理。但台南市環保局近日推出「女性內衣回收月」活動，活動時間從3月8日起5月31日，民眾只要攜帶3件（含）以上乾淨、無破損的內衣，至指定百貨、賣場或村里資收站回收，即可享兌換環保局宣導品。
台南市環保局表示，民眾前往指定活動地點，只要持3件內衣可兌換衛生紙1包、6件兌換洗碗精1罐；持9件可兌換環保餐具1組，但每人每日限換5份，數量有限、換完為止。
🟡台南市環保局「女性內衣回收月」活動地點
📍遠東百貨台南成功店
◼︎ 兌換地點：4F各內衣專櫃
◼︎ 兌換時間：週日至週四11:00-21:30／週五及週六11:00-22:00
📍愛買台南店
◼︎ 兌換地點：1F服務中心
◼︎ 兌換時間：09:00-22:00
📍MITSUI OUTLET PARK台南
◼︎ 兌換地點：1F服務中心
◼︎ 兌換時間：11:00-21:30
📍家樂福
◼︎ 兌換地點：各門市服務中心。
◼︎ 兌換時間
◼︎ 兌換地點：B1服務中心
◼︎ 兌換時間：07:30-23:00
📍白河區竹門里村里資收站
◼︎ 兌換地址：白河區竹門里竹子門113-5號
◼︎ 兌換時間：每週一至週五08:00-16:00
📍柳營區重溪里村里資收站
◼︎ 兌換地址： 柳營區義士路二段2號
◼︎ 兌換時間： 隔週六辦理一次14:00-17:00
❗注意：由於村里資收站兌換時間無固定，建議兌換前先撥打電話確認詢問。
舊內衣可換錢！5大品牌跟上：保冷袋、購物袋、折扣都可領
本次活動5家內衣品牌也加入行列，包括「EASY SHOP、曼黛瑪璉、大成內衣、LaBome拉波米內衣及可蘭霓內衣」，民眾只要持2～3件以上內衣至指定門市回收，即可兌換保冷袋、透明肩帶、購物袋或品牌小禮等，並可享消費折扣或現金折抵等專屬優惠。
但台南市環保局長許仁澤提醒，各大回收兌換點地點與營業時間不同，民眾前往時記得先確認相關資訊，也可洽環保局專線06-2686751分機1624或06-2900680，或可至「資源回收全民動起來網站」查詢。
🟡台南市環保局「女性內衣回收月」5大內衣品牌活動資訊
📍EASY SHOP
◼︎ 兌換標準：2件女性上著內衣（乾淨無破損）
◼︎ 活動優惠
一、來店就可兌換保冷袋乙個，每人兌換乙次，數量有限，送完為止。
二：當日獨享全店消費滿額折
台南府前店、台南崇明店、台南成功店、台南海佃店、永康大灣店、永康永明店、歸仁中山店、善化中山店、新營民權店。
📍Mode Marie 曼黛瑪璉
◼︎ 兌換標準（百貨通路不配合）：2件女性上著內衣（乾淨無破損）
◼︎ 活動優惠
一、當日單筆消費不限金額兌換品牌透明肩帶乙個，每人兌換乙次，送完後以等值商品替代。
二、當日單筆消費不限金額兌換優惠券222元乙張（單件正品內衣可折抵乙張，使用期限至2026年09月30日）。
三、當日消費不限商品，活動折扣後，結帳金額（單筆滿3500元再折50元；滿5000元再折100元）。
◼︎ 活動門市
台南中正店、台南金華店、台南崇明店、台南安南店、台南歸仁店、台南佳里店、台南新營店。
📍大成內衣 DA CHENG BRA
◼︎ 兌換標準：3件女性上著內衣（乾淨無破損）
◼︎ 活動優惠
回收即贈現金紅利點數100元可現折或下次使用，紅利點數無期限，一個會員帳號限換購一次。
📍Clany 可蘭霓
◼︎ 兌換標準：2件女性上著內衣（乾淨無破損）。
◼︎ 活動優惠
一、來店兌換即贈專屬小禮乙份，每人限兌換乙次，數量有限，送完為止。
二、當日單筆消費1380元現折100元（可累折），本活動恕不與門市其他優惠活動合併使用。
三、當日消費折扣後，結帳金額滿3500元，再送「抗菌貼身衣物專用手洗精」乙罐 ，每人限兌換乙次，數量有限，送完為止。(本活動恕不與門市其他優惠活動合併使用。
◼︎ 活動門市：寶雅台南東寧店、寶雅台南中華店、寶雅台南永康店。
📍LaBome 拉波米
◼︎ 兌換標準：2件女性上著內衣（乾淨無破損）
◼︎ 活動優惠
一、當日消費不限金額即可兌換拉波米環保購物袋乙個，每人限兌換乙次，數量有限，送完為止。
二、當日消費滿額現折，單筆消費正品滿1000元現折100元（滿2000元折200元以此類推，最高折300元），不予其他門市活動合併使用。
資料來源：台南市環保局
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舊內衣因屬於貼身衣物，多縣市環保局有鑑於衛生考量，認定其不屬於舊衣回收範圍內，最終只能丟進垃圾車處理。但台南市環保局近日推出「女性內衣回收月」活動，活動時間從3月8日起5月31日，民眾只要攜帶3件（含）以上乾淨、無破損的內衣，至指定百貨、賣場或村里資收站回收，即可享兌換環保局宣導品。
台南市環保局表示，民眾前往指定活動地點，只要持3件內衣可兌換衛生紙1包、6件兌換洗碗精1罐；持9件可兌換環保餐具1組，但每人每日限換5份，數量有限、換完為止。
📍遠東百貨台南成功店
◼︎ 兌換地點：4F各內衣專櫃
◼︎ 兌換時間：週日至週四11:00-21:30／週五及週六11:00-22:00
📍愛買台南店
◼︎ 兌換地點：1F服務中心
◼︎ 兌換時間：09:00-22:00
📍MITSUI OUTLET PARK台南
◼︎ 兌換地點：1F服務中心
◼︎ 兌換時間：11:00-21:30
📍家樂福
◼︎ 兌換地點：各門市服務中心。
◼︎ 兌換時間
- 新營店：08:30-22:30
- 仁德店：09:00-23:00
- 中正店：09:00-23:00
- 新仁店：09:00-22:30
- 安平店：24小時營業
- 中華店：09:00-23:00
◼︎ 兌換地點：B1服務中心
◼︎ 兌換時間：07:30-23:00
📍白河區竹門里村里資收站
◼︎ 兌換地址：白河區竹門里竹子門113-5號
◼︎ 兌換時間：每週一至週五08:00-16:00
📍柳營區重溪里村里資收站
◼︎ 兌換地址： 柳營區義士路二段2號
◼︎ 兌換時間： 隔週六辦理一次14:00-17:00
❗注意：由於村里資收站兌換時間無固定，建議兌換前先撥打電話確認詢問。
本次活動5家內衣品牌也加入行列，包括「EASY SHOP、曼黛瑪璉、大成內衣、LaBome拉波米內衣及可蘭霓內衣」，民眾只要持2～3件以上內衣至指定門市回收，即可兌換保冷袋、透明肩帶、購物袋或品牌小禮等，並可享消費折扣或現金折抵等專屬優惠。
但台南市環保局長許仁澤提醒，各大回收兌換點地點與營業時間不同，民眾前往時記得先確認相關資訊，也可洽環保局專線06-2686751分機1624或06-2900680，或可至「資源回收全民動起來網站」查詢。
📍EASY SHOP
◼︎ 兌換標準：2件女性上著內衣（乾淨無破損）
◼︎ 活動優惠
一、來店就可兌換保冷袋乙個，每人兌換乙次，數量有限，送完為止。
二：當日獨享全店消費滿額折
- 回收兌換當日消費滿額享折抵
- 單筆消費滿1200再折100元（滿2400元折200元以此類推）
- 限消費全店內衣褲類，
- EASY SHOP會員，消費可優先享會員折扣再享全店滿額折優惠
- 本活動不與門市其他活動併享活動門市。
台南府前店、台南崇明店、台南成功店、台南海佃店、永康大灣店、永康永明店、歸仁中山店、善化中山店、新營民權店。
◼︎ 兌換標準（百貨通路不配合）：2件女性上著內衣（乾淨無破損）
◼︎ 活動優惠
一、當日單筆消費不限金額兌換品牌透明肩帶乙個，每人兌換乙次，送完後以等值商品替代。
二、當日單筆消費不限金額兌換優惠券222元乙張（單件正品內衣可折抵乙張，使用期限至2026年09月30日）。
三、當日消費不限商品，活動折扣後，結帳金額（單筆滿3500元再折50元；滿5000元再折100元）。
◼︎ 活動門市
台南中正店、台南金華店、台南崇明店、台南安南店、台南歸仁店、台南佳里店、台南新營店。
◼︎ 兌換標準：3件女性上著內衣（乾淨無破損）
◼︎ 活動優惠
回收即贈現金紅利點數100元可現折或下次使用，紅利點數無期限，一個會員帳號限換購一次。
◼︎ 兌換標準：2件女性上著內衣（乾淨無破損）。
◼︎ 活動優惠
一、來店兌換即贈專屬小禮乙份，每人限兌換乙次，數量有限，送完為止。
二、當日單筆消費1380元現折100元（可累折），本活動恕不與門市其他優惠活動合併使用。
三、當日消費折扣後，結帳金額滿3500元，再送「抗菌貼身衣物專用手洗精」乙罐 ，每人限兌換乙次，數量有限，送完為止。(本活動恕不與門市其他優惠活動合併使用。
◼︎ 活動門市：寶雅台南東寧店、寶雅台南中華店、寶雅台南永康店。
◼︎ 兌換標準：2件女性上著內衣（乾淨無破損）
◼︎ 活動優惠
一、當日消費不限金額即可兌換拉波米環保購物袋乙個，每人限兌換乙次，數量有限，送完為止。
二、當日消費滿額現折，單筆消費正品滿1000元現折100元（滿2000元折200元以此類推，最高折300元），不予其他門市活動合併使用。