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舊內衣先別丟！台南推「女性內衣回收月」換衛生紙：活動只到5/31

活動時間從3月8日起5月31日，民眾只要攜帶3件（含）以上乾淨、無破損的內衣，至指定百貨、賣場或村里資收站回收，即可享兌換環保局宣導品。

只要持3件內衣可兌換衛生紙1包、6件兌換洗碗精1罐；持9件可兌換環保餐具1組，但每人每日限換5份

▲台南市環保局近日推出「女性內衣回收月」活動，活動時間從3月8日起5月31日，民眾只要攜帶3件（含）以上乾淨、無破損的內衣，至指定百貨、賣場或村里資收站回收，即可享兌換環保局宣導品。（圖／台南市環保局recycle.tnepb.gov.tw）

🟡台南市環保局「女性內衣回收月」活動地點

📍遠東百貨台南成功店

📍愛買台南店

📍MITSUI OUTLET PARK台南

📍家樂福

新營店：08:30-22:30

仁德店：09:00-23:00

中正店：09:00-23:00

新仁店：09:00-22:30

安平店：24小時營業

中華店：09:00-23:00

📍大全聯台南店

📍白河區竹門里村里資收站

📍柳營區重溪里村里資收站

❗注意：由於村里資收站兌換時間無固定，建議兌換前先撥打電話確認詢問。

▲台南市環保局「女性內衣回收月」活動地點一次看。（圖／台南市環保局recycle.tnepb.gov.tw）

舊內衣可換錢！5大品牌跟上：保冷袋、購物袋、折扣都可領

民眾只要持2～3件以上內衣至指定門市回收，即可兌換保冷袋、透明肩帶、購物袋或品牌小禮等，並可享消費折扣或現金折抵等專屬優惠。

▲本次活動5家內衣品牌也加入行列，包括「EASY SHOP、曼黛瑪璉、大成內衣、LaBome拉波米內衣及可蘭霓內衣」，民眾只要持2～3件以上內衣至指定門市回收，即可兌換保冷袋、透明肩帶、購物袋或品牌小禮等好禮。（圖／台南市環保局recycle.tnepb.gov.tw）

🟡台南市環保局「女性內衣回收月」5大內衣品牌活動資訊

📍EASY SHOP

回收兌換當日消費滿額享折抵

單筆消費滿1200再折100元（滿2400元折200元以此類推）

限消費全店內衣褲類，

EASY SHOP會員，消費可優先享會員折扣再享全店滿額折優惠

本活動不與門市其他活動併享活動門市。

▲民眾持2件女性上著內衣，於活動時間前往EASY SHOP指定門市，即可兌換保冷袋乙個。（圖／Google地圖）

📍Mode Marie 曼黛瑪璉

▲民眾持2件女性上著內衣，於活動時間前往曼黛瑪璉指定門市，單筆消費不限金額即可兌換品牌透明肩帶一個。（圖／曼黛瑪璉臉書）

📍大成內衣 DA CHENG BRA

▲民眾持3件女性上著內衣，於活動時間前往大成內衣指定門市，回收即贈現金紅利點數100元可現折或下次使用。（圖／大成內衣臉書）

📍Clany 可蘭霓

▲民眾持2件女性上著內衣，於活動時間前往可蘭霓指定門市，即可兌換即贈專屬小禮乙份。（圖／台南市環保局recycle.tnepb.gov.tw）

📍LaBome 拉波米