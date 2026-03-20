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前NBA球星、勇士四屆總冠軍功臣伊古達拉（Andre Iguodala）近日在節目中對當前的聯盟比賽環境與球員價值觀提出了重磅抨擊。他直言不諱地指出，在現今的NBA中，「贏球」已不再是所有球員的首要目標，取而代之的是追求亮眼的個人數據，以換取更優渥的合約。伊古達拉在節目中透露，現在的聯盟生態已經發生了質變。他表示：「現在聯盟中大概有三分之一的球隊處於『擺爛』狀態。同時，許多球員的數據看起來非常華麗，但實際上這些數據並不能轉化為勝利，他們卻依然能因此拿到頂級高薪。」他進一步解析了背後的商業邏輯：經紀人往往會利用球員的場均得分、籃板等數據，直接與聯盟中其他同類型的「億元男」進行對標，從而推動球員的合同價值，即便該球員在場上的正負值或團隊貢獻度存疑。針對現代籃球節奏加快、防守強度改變的現狀，伊古達拉認為這給了球員「刷數據」的空間：這番話引起了社群媒體的熱烈討論，也呼應了昨日勇士慘敗、西區排名動盪的背景。當如勇士隊的格林（Draymond Green）還在為球隊跌至西區第10而感到沮喪時，伊古達拉的評論無疑揭示了聯盟中某些球員與球團「向錢看、不向勝看」的冷酷現狀。作為昔日的「勇士體系」防守核心，伊古達拉對於「正確打球」的堅持與現代數據狂熱形成了鮮明對比。他擔心，如果聯盟持續獎勵那些「高數據、低勝率」的球員，NBA的競技本質將會逐漸被侵蝕。