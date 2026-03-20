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▲晚安小雞（左）與阿鬧（右）從柬埔寨出獄返台。（圖／翻攝自阿鬧臉書）

「阿鬧」政二代身分起底！母2度選議員

▲晚安小雞（中）歷經766天終於返台。（圖／讀者提供）

YouTuber「晚安小雞」（陳能釧）與好友共犯「阿鬧」（魯祖顯）昨（19）日從柬埔寨出獄返台，引發各界關注。阿鬧因涉妨害自由、詐欺等罪遭通緝，他於個人臉書上吐露心情：「一句話，到了。台灣。經歷2年又1個月8天。」其身分背景被起底，原來阿鬧的媽媽李美素過去曾2度參選台南市議員，他更曾被曾任台南縣長的蘇煥智接風洗塵，與政治人物交手頻繁，封稱有前途的政二代。阿鬧昨晚間於臉書寫下：「一句話，到了。台灣，經歷2年又1個月8天。」引來不少粉絲打氣鼓勵，因而發現其背景不單純，原來他的媽媽李美素分別於2018年、2022年參選台南市平地原住民議員，先是以民進黨身分，再以無黨籍身分，投入政治用心。而阿鬧過去也與台南政壇相當有淵源，2023年進行徒步環島直播活動，當時前台南縣長蘇煥智一早赴台北賓館親自為阿鬧接風洗塵、加油打氣，蘇煥智當時喊話阿鬧，透過徒步環島進一步認識土地，為其簽上大名，祝福阿鬧的徒步環島活動平安順利。除了阿鬧發文外，晚安小雞也跟進寫道，坦言歷經766天終於返台，真的沒想到還能夠再一次踏上家鄉台灣，「有人說我活該，但我知道，有愛我的人跟生氣我的人在等我。」對於粉絲，晚安小雞再次說聲：「對不起讓你們失望了，也讓你們擔心了。」