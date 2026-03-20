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大聯盟連續第三年於春訓期間盛大舉辦「新秀對抗賽（Spring Breakout）」，旨在讓各隊頂尖農場新秀同場競技。在最新公布的名單中，共有4名台灣好手入選，除了剛在經典賽（WBC）大放異彩的運動家隊、原入選國手但因傷遺憾缺席的台裔重砲「龍仔」還有水手隊與教士隊，展現台灣棒球新生代在美職體系的強大競爭力。在剛落幕的經典賽中，效力於運動家隊的「大沙」沙子宸寫下了傳奇一頁。他在對陣日本隊的比賽中後援2局，雖然掉3分，卻在第4局成功解決了當天手感火燙、已擊出全壘打的，讓大谷擊出一壘平飛球出局。沙子宸也因此成為該場比賽台灣隊唯一讓大谷空手而歸的投手，這份抗壓性與靈氣顯然深受運動家球團肯定。根據賽程，沙子宸預計於台灣時間代表運動家迎戰釀酒人。效力於小熊隊的台裔重砲「龍仔」龍恩，原本是台灣球迷期待的經典賽戰力，無奈春訓期間遭逢手腕傷勢被迫辭退。如今傷後復出的他獲選進入新秀賽，證明實力仍受球團高度期待。小熊將於台灣時間交手教士隊，屆時「龍仔」極有機會對上目前在教士農場排名第18的火球男，上演難得一見的「台灣內戰」。另一位備受期待的年輕投手是效力於水手隊、農場排名第25的。他將在台灣時間隨隊出戰釀酒人，有望登板展現其極具威力的火球。這群年僅20歲出頭的台灣小將，正透過新秀對抗賽的高強度舞台，一步步向大聯盟名單靠攏。