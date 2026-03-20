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▲活塞22歲中鋒杜倫（Jalen Duren）本季展現恐怖統治力，單場20分以上時球隊戰績高達20勝5敗，康寧漢氣胸缺陣的危機反而極可能成為他強勢衝擊年度最佳進步獎MIP的終極舞台。（圖／美聯社／達志影像）

▲活塞主帥畢克史塔夫（J.B. Bickerstaff）本季帶領傷兵滿營的球隊傲視東區，若能在康寧漢氣胸缺陣的逆境中守住東區頭號種子，年度最佳教練獎盃幾乎已是囊中之物。（圖／美聯社／達志影像）

底特律活塞正面臨本季例行賽最令人窒息的逆境，當家全明星控衛凱德·康寧漢(Cade Cunningham)在對陣華盛頓巫師的比賽中，為了爭搶地板球遭崔·強森(Tre Johnson)重壓背部，最終被診斷出輕微的肺塌陷(氣胸)。在例行賽僅剩最後14場的衝刺階段，失去絕對核心的作戰指揮官，對任何一支爭冠球隊來說都宛如晴天霹靂。不過，活塞目前仍以3.5場的勝差領先波士頓塞爾提克，傲視整個東區。這支歷經整季傷病考驗的鐵血軍團，真的會因為一次意外而跌落神壇嗎？攤開數據與賽程，活塞想要保住頭號種子，其實依然握有絕對的主動權。康寧漢(Cade Cunningham)「輕微」的診斷報告，無疑是這場災難中最大的萬幸。氣胸的復原充滿變數，嚴重者甚至需要立即動刀，但目前活塞的醫療團隊並未提出手術需求，僅預計休養兩週後重新評估。更重要的是，活塞早就學會了如何在沒有康寧漢的情況下贏球。本季在缺少這位明星後衛的7場比賽中，活塞繳出了5勝2敗的傲人戰績，場均得分更逼近112分。主帥J.B.畢克史塔夫(J.B. Bickerstaff)早已為球隊注入了「全民皆兵」的DNA，這支球隊的體系韌性遠比外界想像的更加堅不可摧。缺少了頭號持球點，進攻重擔自然落到了禁區野獸杜倫(Jalen Duren)的肩上。這位年僅22歲的中鋒本季展現出恐怖的統治力，數據會說話：當杜倫單場得分突破20分時，活塞的戰績是壓倒性的20勝5敗。他不僅能透過進攻籃板創造二波得分，優異的策應能力更是活塞半場進攻的潤滑劑。這段失去康寧漢的陣痛期，極有可能成為杜倫強勢鎖定「年度最佳進步獎(MIP)」的終極舞台。而在後場，替補控衛詹金斯(Daniss Jenkins)與薩瑟(Marcus Sasser)必須扛起指揮官的大旗。這兩名爆發力十足的雙能衛，將負責為羅賓森(Duncan Robinson)、哈里斯(Tobias Harris)、赫爾特(Kevin Huerter)與格林(Javonte Green)等射手群輸送彈藥。別忘了，活塞本季板凳場均能轟下41.1分高居聯盟第9，場均27次助攻也名列前茅，無私的球風與深厚的板凳深度，是他們填補球星缺口的最佳武器。防守與轉換快攻，是活塞本季克敵制勝的兩面神盾。他們場均能利用快攻拿下18分，並列聯盟第3。在半場陣地戰可能因缺少康寧漢而受挫的情況下，湯普森(Ausar Thompson)與霍蘭德(Ron Holland)等頂級大鎖的防守壓迫，將成為球隊瘋狂取分的生命線。此外，「賽程難易度」將是活塞保住東區第一的最強助攻。在剩餘的14場比賽中，活塞的賽程艱難度僅排在聯盟中段的第15名；反觀緊追在後的塞爾提克，卻面臨聯盟第7難的魔鬼地獄賽程，其中包含高達9場對陣季後賽勁旅的硬仗。只要活塞貫徹畢克史塔夫「不輕敵、不懈怠」的執教哲學，穩扎穩打收下該贏的比賽，東區龍頭的寶座依然穩如泰山。如果畢克史塔夫(J.B. Bickerstaff)能帶領這支傷兵滿營的活塞挺過失去頭號球星的難關，並成功以第一種子之姿殺入季後賽，那麼本季的「年度最佳教練」獎盃，絕對非他莫屬。