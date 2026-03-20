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聖安東尼奧馬刺隊今（20）日在主場佛洛斯特銀行中心（Frost Bank Center）寫下屬於文班亞馬（Victor Wembanyama）新時代的重要一頁。憑藉著當家球星文班亞馬在比賽終了前1.1秒的關鍵準絕殺，馬刺最終以101：100氣走鳳凰城太陽。這場勝利不僅讓馬刺奪下4連勝，更正式宣告球隊鎖定西區前六種子，睽違7年再度重返季後賽舞台。馬刺隊在半場結束時一度落後7分，但在下半場展開強韌反擊。比賽最後關頭，在太陽隊的弗萊明（Rasheer Fleming）兩罰不中後，馬刺落後1分。文班亞馬在側翼接球後冷靜運球，在太陽隊伊格達羅（Oso Ighodaro）的指尖防守下強勢出手命中，完成逆轉。文班亞馬全場20投10中，轟下34分、12籃板、3抄截與1阻攻。賽後，馬刺第六人強森（Keldon Johnson）帶領全場觀眾高喊「MVP」，致敬這位年僅22歲便帶領球隊重整旗鼓的天才中鋒。馬刺隊上一次進軍季後賽已要追溯至2018-19賽季，當時由波波維奇（Gregg Popovich）執教拿下48勝34敗。在那之後，馬刺經歷了連續六個賽季無緣季後賽的黑暗期。今年馬刺脫胎換骨，在近22場比賽中豪取20勝，目前戰績已突破50勝大關，穩居西區第二，領先第三名的洛杉磯湖人超過7場勝差。除了文班亞馬的英雄表現外，後衛福克斯（De'Aaron Fox）也挹注23分、7籃板，強皮尼（Julian Champagnie）與瓦賽爾（Devin Vassell）則分別貢獻14分與12分。太陽隊方面，吉爾斯皮（Collin Gillespie）攻下全隊最高24分，布克（Devin Booker）獲得22分。這場敗仗使太陽戰績跌至39勝31負，目前暫居西區第7，必須在剩下的賽程中全力衝刺以避免落入附加賽。