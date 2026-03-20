紐奧良鵜鶘「胖虎」威廉森（Zion Williamson）本季身體狀態健康，本季已出賽53場，寫下個人自2020-21賽季後生涯單季最多出場次數，先前曾傳出鵜鶘因威廉森狀態起伏不定，進而傳出交易消息，但根據鵜鶘隨隊記者Shamit Dua《HoopsHype》節目中指出，鵜鶘想法開始發生轉變，很有可能給出一紙3年1億美元（約合新台幣31億）的合約續留威廉森。
威廉森態度改變 渴望成球隊領袖
Dua指出，自從杜馬斯（Joe Dumars）加入鵜鶘管理層後，曾與威廉森針對「職業精神」進行過多次嚴肅對話。令人欣慰的是威廉森將這些建議銘記在心，展現出強烈的留隊意願，並渴望扭轉外界對他的負面評價，以此證明自己能成為合格的球隊領袖。
出勤率提升 鵜鶘有意續約
雖然威廉森在2022年簽下的新秀頂薪合約將持續到2027-28賽季，但專家已開始預測下一份合約的走勢。Dua認為，理想的續約價碼可比照蘭德爾（Julius Randle）的模式，合約長度約為3年，總金額約1億美元，換算年薪介於3000萬至3500萬美元之間，這被認為是雙方都能接受的範圍。
與過去幾個賽季相比，威廉森2025-26賽季表現得相對健康。由於出勤率大幅提升，他已成功觸發了合約中的巨額保障薪資條款。本季威廉森場均繳出21.4分、5.8籃板、3.3助攻，投籃命中率高達近60%。隨著他在場上的穩定貢獻，鵜鶘隊在展望未來藍圖時，威廉森無疑仍是不可或缺的關鍵拼圖。
資料來源：《Basket News》
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Dua指出，自從杜馬斯（Joe Dumars）加入鵜鶘管理層後，曾與威廉森針對「職業精神」進行過多次嚴肅對話。令人欣慰的是威廉森將這些建議銘記在心，展現出強烈的留隊意願，並渴望扭轉外界對他的負面評價，以此證明自己能成為合格的球隊領袖。
出勤率提升 鵜鶘有意續約
雖然威廉森在2022年簽下的新秀頂薪合約將持續到2027-28賽季，但專家已開始預測下一份合約的走勢。Dua認為，理想的續約價碼可比照蘭德爾（Julius Randle）的模式，合約長度約為3年，總金額約1億美元，換算年薪介於3000萬至3500萬美元之間，這被認為是雙方都能接受的範圍。
與過去幾個賽季相比，威廉森2025-26賽季表現得相對健康。由於出勤率大幅提升，他已成功觸發了合約中的巨額保障薪資條款。本季威廉森場均繳出21.4分、5.8籃板、3.3助攻，投籃命中率高達近60%。隨著他在場上的穩定貢獻，鵜鶘隊在展望未來藍圖時，威廉森無疑仍是不可或缺的關鍵拼圖。
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