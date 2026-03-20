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▲美媒《The Athletic》分析，文班亞馬這種「拒絕等待未來」的焦慮感，源於他曾遭遇血栓的健康驚魂。（圖／美聯社／達志影像）

▲最驚人的差異在於防守端。當文班亞馬在場，馬刺每百回合少掉近10分；反觀雷霆在SGA下場時，防守效率反而有微幅提升。（圖／美聯社／達志影像）

聖安東尼奧馬刺隊的22歲天才中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）正以不可思議的進化速度震撼籃球世界。隨著馬刺隊本週正式突破50勝大關、今日正式闖進季後賽，這名身高7呎4吋的法國球星不僅預約了年度最佳防守球員（DPOY），更公開宣示了他對年度最有價值球員（MVP）的強烈渴望。在週三擊敗國王隊後，被問及MVP是否會投自己一票時，文班亞馬毫不猶豫地回答：「當然。」這樣的自信，自然不是憑空而來的。文班亞馬本季的進化令人咋舌。上季馬刺僅獲得38勝，本季至今已經來到51勝18敗，高居全聯盟第二，僅落後榜首奧克拉荷馬雷霆3.5場勝差。文班亞馬在受訪時表示，雖然馬刺陣容極度年輕，但他們拒絕「跳過步驟」，選擇在剩下的例行賽中依然拚盡全力，目標是直接衝向60勝並在季後賽大顯身手。美媒《The Athletic》分析，文班亞馬這種「拒絕等待未來」的焦慮感，源於他曾確診血栓的健康驚魂。這個經歷讓他意識到「時間有限」，進而激發出更強大的宰制力，也讓他更珍惜每一次發揮的機會。如今他不僅領跑年度最佳防守球員（DPOY），現在更正式向MVP衛冕者「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）發出挑戰。雖然SGA場均得分31.5分比文班亞馬的24.2分出色，但《The Athletic》指出，文班亞馬在影響比賽的數據上更具優勢。根據「淨效率值」顯示，當文班亞馬在場時馬刺隊的表現提升了16分；SGA在場時，雷霆隊表現僅提升了9.6 分。最驚人的差異在於防守端。當文班亞馬在場，馬刺每百回合少掉近10分；反觀雷霆在SGA下場時，防守效率反而有微幅提升。這說明文班亞馬正以一人之力，將這支年輕球隊扛進爭冠行列，這正是MVP的價值所在。馬刺本季在與雷霆的5次對壘中取得了4勝1敗的壓倒性優勢，包括在NBA盃準決賽中擊敗對手。這份對戰成績單或許將成為文班亞馬逆襲MVP的重要籌碼。在目前的媒體模擬投票中，文班亞馬仍排在SGA、約基奇（Nikola Jokic）與康寧漢（Cade Cunningham）之後位居第四。根據聯盟規定，文班亞馬需在剩餘的13場比賽中出戰11場，才能符合 65 場的出賽門檻。若馬刺最終能反超雷霆奪下全聯盟戰績第一，文班亞馬就極有可能寫下歷史，挑戰成為史上最年輕的MVP獲獎者。「季後賽對我們來說仍像是一個夢想，」文班亞馬在擊敗國王後感性表示，「我們會保持專注，打好每一場例行賽。這確實令人無比興奮，就像兒時夢想成真一樣。」