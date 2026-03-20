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中華職棒37年將在3月28日點燃戰火，味全龍今（20）日帶來開幕系列戰喜訊，正式宣布將於4月5日天母棒球場的開幕系列戰壓軸場，邀請在2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）期間，以熱情與美貌擄獲全台球迷心的「費嫂」Hanna Fairchild擔任特別嘉賓。Hanna將到天母開球的消息一出，味全龍陣中多位曾與「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）共同在經典賽打拚的隊友們皆感到興奮不已，紛紛表示能在自家主場上與這位「經典賽最強後援」再度同台，簡直是對今年球季最大的鼓舞，也讓休息室的氣氛瞬間嗨到最高點。本次Hanna的訪台行程誠意十足，除了將穿上龍隊戰袍擔任賽事開球嘉賓外，更將親自參與台式應援文化，於比賽開始後登上天母棒球場應援舞台，與啦啦隊Dragon Beauties新光人壽小龍女同台應援，陪伴現場所有龍迷一起吶喊為龍隊加油；此外，比賽期間她也將現身轉播室，與主播、球評進行即時互動，分享她對台灣棒球的初體驗，以及與費仔的場邊趣事。4月5日誠摯邀請所有喜愛Hanna與經典賽的球迷朋友們，齊聚天母棒球場重溫那份感動全台的棒球熱情，本場賽事門票現已全面開賣中，相關活動詳情請鎖定味全龍官方粉絲專頁。