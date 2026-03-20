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▲蘇力揚下一輪將挑戰世界排名第10的東道主好手拉尼耶（Alex Lanier）。（圖／大專體總提供）

台灣羽球男單好手接連在BWF超級300系列奧爾良羽球大師賽傳出捷報。台灣羽球一哥周天成在16強戰中，打出頭號種子的實力，僅耗時38分鐘便以直落二輕取前印尼一哥金廷（Anthony Sinisuka Ginting），挺進8強；而另一名台將蘇力揚也打出代表作，苦戰3局後逆轉馬來西亞天敵賀首維，本季首度闖入巡迴賽8強。現年36歲的周天成雖然本季狀態起伏，在先前的巡迴賽中遭遇挑戰，但來到法國奧爾良後展現極佳的調整能力。今日面對世界排名曾高居第2的金廷，周天成從開局就展現強烈進攻慾望。首局雖然金廷一度以11：10進入技術暫停，但小天在戰成13平手時發動攻勢，一波8：1的尾盤直接以21：14拔得頭籌。次局周天成更加勢不可擋，在中段打出驚人的10：1攻勢，徹底擊潰對手信心，最終以21：10輕鬆鎖定勝局。這場勝利不僅讓周天成本季繼印尼大師賽後再度躋身8強，也將雙方對戰紀錄改寫為7勝10敗。周天成接下來將在8強戰交手年僅19歲的中國小將胡哲安，這名2024年世青金牌得主是生涯首度闖進超級300系列8強，雙方將迎來首度交鋒。除了周天成，土銀好手蘇力揚也傳來好消息。世界排名49的蘇力揚在16強對決馬來西亞選手賀首維，過去四度交手蘇力揚未嘗勝績，今日再度碰頭依舊陷入苦戰，首局以16：21讓出。次局蘇力揚重整旗鼓，在關鍵時刻連得4分以21：17扳回一城。決勝局雙方陷入膠著，蘇力揚在一度領先的情況下被追成19：19，但他展現強大的抗壓性，最終以22：20驚險勝出。這場耗時75分鐘的對決，不僅讓蘇力揚取得對戰首勝，更是他本季首度挺進世界巡迴賽8強。蘇力揚下一輪將挑戰世界排名第10的東道主好手拉尼耶（Alex Lanier）。